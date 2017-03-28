Ватикан: завершилась пленарная сессия Комиссии по защите несовершеннолетних

Папская комиссия по защите несовершеннолетних намерена найти новые формы, чтобы дать голос жертвам педофилии. Об этом говорится в специальном сообщении, опубликованном по итогам восьмой пленарной сессии этой ватиканской структуры, которая проходила 24-26 марта 2017 г. в Ватикане.

В первую очередь члены Комиссии поблагодарили за работу ирландского эксперта Мэри Коллинз, которая в конце февраля покинула состав этой структуры. Была отмечена важность ее вклада в защиту жертв злоупотреблений и предотвращения насилия над несовершеннолетними, а также выражена благодарность за готовность продолжать работу в воспитательных программах для новых епископов и различных структур Римской Курии.

Было единодушно решено найти новые пути для того, чтобы работа Комиссии осуществлялась в более близком сотрудничестве с жертвами сексуальных злоупотреблений. Многие идеи были подготовлены для представления Святейшему Отцу.

Речь шла также о налаживании коммуникации между Папской комиссией и жертвами преступлений. Подчеркивалось, что в этом контексте очень важно непосредственно и своевременно отвечать жертвам, которые пишут в структуру Святейшего Престола, проявлять достаточное внимание к получаемой внешней корреспонденции, что будет наглядным показателем развития прозрачности в работе Комиссии. При этом отмечалось, что Комиссия осознает сложность этого задания, учитывая большой объем и специфику корреспонденции, а также нуждается в ясных и эффективных процедурах реагирования.

В Ватиканским сообщении говорится также, что члены Комиссии продолжают помогать поместным Церквам в их обязанности защиты несовершеннолетних через визиты и конференции, а также через встречи с представителями епископата, прибывающих в Рим в рамках визитов «ad limina».

По материалам Radio Vaticana