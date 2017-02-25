Ватикан закупил продукты из районов землетрясения, чтобы оказать помощь малым предприятиям

Ватикан закупил продукты из районов землетрясения, чтобы оказать помощь малым предприятиям

Февраль 25, 2017

По распоряжению Святейшего Отца Служба Папских милостей посетила территории, пострадавшие от землетрясений в центре Италии, чтобы закупить у малых предприятий, оказавшихся в критической ситуации, местные продукты. Акция проходит в сотрудничестве с епископами Риети, Асколи-Пичено, Камерино и Сан-Северино-Марке, Сполето и Норчи. Они связались с группами сельскохозяйственных предпринимателей, которые рискуют прекратить свою деятельность из-за ущерба, нанесенного стихией.

Служба Папских милостей приобрела большое количество местных продуктов, чтобы позволить предприятиям не закрываться и не оказаться в ситуации, о которой так часто говорит , подчеркивая: «Невозможность заработать на хлеб лишает достоинства».

Все закупленные продукты незамедлительно были доставлены в благотворительные столовые Рима, где горячее питание получают нуждающиеся и бездомные.

Еще раньше супермаркет, находящийся на территории Государства Град , открытый для сотрудников Ватикана, начал продажу продуктов из районов, пострадавших от землетрясений, содействуя тем самым восстановлению экономики на этих территориях.

 

Источник: Радио Ватикана

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