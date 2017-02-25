Ватикан закупил продукты из районов землетрясения, чтобы оказать помощь малым предприятиям

По распоряжению Святейшего Отца Служба Папских милостей посетила территории, пострадавшие от землетрясений в центре Италии, чтобы закупить у малых предприятий, оказавшихся в критической ситуации, местные продукты. Акция проходит в сотрудничестве с епископами Риети, Асколи-Пичено, Камерино и Сан-Северино-Марке, Сполето и Норчи. Они связались с группами сельскохозяйственных предпринимателей, которые рискуют прекратить свою деятельность из-за ущерба, нанесенного стихией.

Служба Папских милостей приобрела большое количество местных продуктов, чтобы позволить предприятиям не закрываться и не оказаться в ситуации, о которой так часто говорит Папа Франциск, подчеркивая: «Невозможность заработать на хлеб лишает достоинства».

Все закупленные продукты незамедлительно были доставлены в благотворительные столовые Рима, где горячее питание получают нуждающиеся и бездомные.

Еще раньше супермаркет, находящийся на территории Государства Град Ватикан, открытый для сотрудников Ватикана, начал продажу продуктов из районов, пострадавших от землетрясений, содействуя тем самым восстановлению экономики на этих территориях.

Источник: Радио Ватикана