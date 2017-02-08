Ватикан: в соборе св. Петра будет отслужена англиканская вечерня

Впервые в истории англиканская вечерня будет совершена в Ватиканской базилике св. Петра. Как сообщает сайт Sismografo со ссылкой на Англиканский центр Рима, богослужение стоится 13 марта.

Вечерня будет совершаться у алтаря Кафедры св. Петра. Его возглавит епископ Дэвид Моксон – уроженец Новой Зеландии, в настоящее время он является представителем архиепископа Кентерберийского при Святейшем Престоле и директором Англиканского центра в Риме.

Проповедь произнесет католический епископ из Англии Артур Роше, секретарь конгрегации богослужения и дисциплины таинств.

26 февраля Папа Франциск планирует посетить англиканскую церковь Всех Святых в Риме.

Источник: Благовест-инфо