Ватикан: в соборе св. Петра будет отслужена англиканская вечерня

Ватикан: в соборе св. Петра будет отслужена англиканская вечерня

Февраль 08, 2017

Впервые в истории англиканская вечерня будет совершена в Ватиканской базилике св. Петра. Как сообщает сайт Sismografo со ссылкой на Англиканский центр Рима, богослужение стоится 13 марта.

Вечерня будет совершаться у алтаря Кафедры св. Петра. Его возглавит епископ Дэвид Моксон – уроженец Новой Зеландии, в настоящее время он является представителем архиепископа Кентерберийского при Святейшем Престоле и директором Англиканского центра в Риме.

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Проповедь произнесет католический епископ из Англии Артур Роше, секретарь конгрегации и дисциплины таинств.

26 февраля планирует посетить англиканскую церковь Всех Святых в Риме.

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Источник: Благовест-инфо

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