Ватикан: «В деле сбора информации нас победить никто не может» — обзор католической прессы

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 6−12 марта 2017 г. стали: пять великих достижений понтификата папы Франциска; епископы Восточной Европы сталкиваются с растущей критикой из-за беженцев; в чем взгляды Трампа по некоторым вопросам корреспондируются с католическим социальным учением; президент Ирана Рухани теряет шансы на переизбрание «благодаря» США; халдейский патриарх Сако призывает брать пример с Запада и другое.

13 марта 2017 года исполнилось четыре года понтификату Папы Римского Франциска. С этой годовщиной Святейшего Отца поздравил кардинал Винсент Николс, архиепископ Вестминстерский и глава Конференции католического епископата Англии и Уэльса, сообщает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Монсеньор поблагодарил Папу за его «неизменную» защиту церковного учения. «Мы благодарим Бога, что Святой Дух направлял Церковь в процессе вашего выбора и что Святой Дух руководит вами и поддерживает вас день ото дня. Мы благодарим Бога за богатство даров и плодов Святого Духа, которые являются отличительными чертами вашего служения: радости и мира, терпения и доброты, верности, мудрости и милосердия. Мы молимся, чтобы Бог дал вам силы и мужество продолжать свое великое служение, которое всем нам дает такое одобрение. Я заверяю вас, Святейший отец, в любви, уважении и сердечной поддержке всеми нами. Пожалуйста, дайте нам свое благословение, как мы даем вам нашу любовь».

Пять великих достижений первых четырех лет понтификата Папы Франциска перечисляет National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США):

Во-первых, понтифик призвал к новому способу евангелизации. Он говорит нам, что первые слова евангелизации должны касаться сострадания и милосердия Бога, а не перечисления догм и правил, которые должны быть приняты катехизируемыми. Папа ежедневно говорит о сострадании и любви Бога. Он говорит, что наш ответ — проявить сострадание и любовь ко всем нашим братьям и сестрам, особенно к бедным и обездоленным. Франциск не только говорит об этом — он делает это, общаясь с беженцами, бездомными и больными. Предыдущие папы писали о «новой евангелизации» абстрактно и скучно.

Во-вторых, понтифик позволяет открытую дискуссию и дебаты в Церкви. Его не смущают разногласия даже по учению. Невозможно преувеличить, как это необычно. Только во время Второго Ватиканского собора можно было провести такие дебаты. При последних двух папах диссиденты были резко осуждены и подавлены. Теологии Иоанна Павла II и Бенедикта XVI не могли быть подвергнуты сомнению. Кандидаты из епископальных школ проходили проверки на основе лояльности, а не навыков пастырства. Епископы с инаковыми идеями оказывались в пустоте. Франциск поощряет смело говорить о своих настроениях и не беспокоиться о несогласии с ним. Результатом является более свободный обмен мнениями, разногласия на публике и даже откровенная критика Папы некоторыми консервативными кардиналами. Всего этого никогда не было при прежних понтификах.

В-третьих, в чем правы критики Папы, кардинал Берк и его союзники, Франциск демонстрирует новый взгляд на нравственные вопросы в 8 главе апостольского обращения Amoris laetitia («Радость любви»). Он отстраняет Церковь от этики, руководствующейся догмами, в пользу этики, основанной на распознавании, в которой имеют значение факты, обстоятельства и мотивы. При таком подходе к нравственному богословию можно увидеть святость и благодать в жизни несовершенных людей, даже тех, кто находится в гражданских браках. Всех нас считают раненными грешниками, для которых Церковь служит полевым госпиталем, где Евхаристия — это пища для раненых, а не награда за сделанное.

В-четвертых, Папа поставил вопросы окружающей среды на центральное место в католической вере. Он признает, что глобальное потепление может быть самой важной моральной проблемой XXI века. В своей энциклике Laudato Si («Хвала Тебе») Франциск говорит, что «жить в призвании, чтобы быть защитниками Божьего дела, необходимо для жизни в добродетели, это не факультативный или вторичный аспект нашего христианского опыта». Его энциклику с энтузиазмом встретили экологи, которые в прошлом видели Церковь врагом из-за возражений против контроля над рождаемостью. Теперь Церковь является союзником, потому что экологи признают — религия является тем, что может мотивировать людей на самопожертвование, необходимое для спасения планеты.

В-пятых, Франциск приступил к реформе управленческих структур Церкви. Правда, реформа Римской Курии течет медленно, но это происходит. Перемены в области финансов через различные учреждения Ватикана просачиваются дальше. Был усилен бюджетный процесс, укреплены различные отделы. Это все для блага Церкви. Еще многое предстоит сделать, но это происходит. Самое главное — для защиты своего наследия, папа порвал с традицией и взял под своей контроль процесс назначения кардиналов. Это повышает вероятность того, что преемник Франциска продолжит его курс и не откажется от реформ, которые проводит нынешний Папа.

Церковь верит в Европейский союз, но он должен уважать самобытность народов, чтобы иметь будущее, заявил в интервью L’Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) председатель Конференции католического епископата Италии архиепископ Генуэзский кардинал Анджело Боньяско. В этом году у него состоялись две важнейших поездки — в Москву к патриарху Кириллу и в Стамбул к патриарху Варфоломею. В российской столице итальянская делегация приняла участие в живом обмене «духовным и светским искусством как способом взаимодействия между народами». По словам монсеньора, «мы договорились о регулярных встречах, мы — миры с разными историями, но со схожими культурными и религиозными проблемами. Прежде всего, мы принадлежим одному и тому же континенту, во множественном числе история которого нашла вдохновение и синтез в христианстве и вылепила лицо европейского человека». Темой следующего заседания станет реальность паломничества — общего опыта итальянского и русского народов — со взаимным обменом в святых местах и монастырях Италии и России, чтобы понять глубокий смысл и актуальность распространения этого религиозного опыта. 25 марта в Риме пройдет встреча глав стран-членов ЕС, посвященная 60-й годовщине подписания Римского договора, давшего старт интеграционным процессам в Европе. Как поясняет кардинал Боньяско, Церковь верит в Европейский союз, но с основой духовной и культурной, а не индивидуалистической и материалистической. Евросоюз должен или уважать самобытность народов, или будет продолжать воспринимать их чуждыми, следовательно, останется без будущего.

Церковные лидеры Восточной Европы сталкиваются с растущей критикой из-за беженцев, рассказывает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). В феврале этого года в Братиславе состоялась встреча католиков Чехии и Словакии, по итогам которой правозащитные организации раскритиковали восточно-европейских епископов за неспособность защитить права мигрантов и призывы отдать христианам приоритет в программах переселения. Но вряд ли что-то изменится. «Нынешняя ситуация в странах Западной Европы является предупреждением для нас, — говорит глава Конференции католического епископата Чехии кардинал Доминик Дука. — История человечества показывает, что неконтролируемая миграция порождает насилие и конфликты, а также экономический и культурный коллапс». С архиепископом Праги согласен и его словацкий коллега. «Европа уже стала свидетелем жестоких террористических актов со стороны «приверженцев ислама», — поясняет архиепископ Братиславы Станислав Зволенский, — массовая мусульманская миграция коренным образом изменит нашу цивилизацию. Мы не должны забывать, что христианство и ислам, несмотря на все усилия по налаживанию диалога, пребывают в постоянном конфликте». Европейские католические организации, например, Иезуитская служба беженцев и отделение Caritas Internationalis настаивают на том, что мигранты нуждаются в защите, а Конференция католического епископата Европейского союза (COMECE) предупредила христиан, что они обязаны помогать. Некоторые католические епископы, особенно в Германии и Австрии, должным образом подошли к этому. Церковные источники оценивают, что, по крайней мере, 20 000 беженцев до сих пор живут в приходах и монашеских орденах в Германии, им помогают не менее 100 000 католических добровольцев. В соседней Австрии Конференция католического епископата создала веб-сайт Asylhilfe, а также учредила специальную координирующую группу, помогающую мигрантам. В Восточной Европе реакция была иной. О Чехии и Словакии уже упомянуто. Конференция католического епископата Румынии мало говорила о беженцах. Даже в Польше, традиционно лояльной Риму, к призывам папы Франциска отнеслись сдержанно, объясняя, что страна слишком бедна, чтобы помочь, а польским приходам было бы трудно «общаться с беженцами». Противоречия в отношении беженцев наиболее ярко проявились в Венгрии, где большинство церковных лидеров избегают оспаривать суровую позицию премьер-министра Виктора Орбана.

Повестка президента США Дональда Трампа по некоторым вопросам корреспондируется с католическим социальным учением, считает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Несмотря на напряженность в отношениях с американскими епископами в связи с иммиграцией, выступление президента в Конгрессе от 28 февраля предвещает возможность сотрудничества в других областях, представляющих общий интерес. Епископат и Трамп могут найти общий язык в вопросах повышения заработной платы и создания рабочих мест, оплачиваемого отпуска для родителей, выбора образования и реформы здравоохранения. По мнению директора Католической инициативы социальной мысли и общественной жизни в Джорджтаунском университете Джона Карра, наиболее перспективным в речи президента является напоминание, что «истинная любовь к нашему народу требует от нас найти общий язык, продвигать общее благо и сотрудничать во имя каждого американского ребенка, который заслуживает гораздо более светлого будущего». Карр отметил, что Трамп внес важный вклад, сделав национальный акцент на достоинство работы, так как обеспечение «работой не является достаточным элементом дискуссий в Вашингтоне, и именно в этом страна испытывает потребность: в достойных рабочих местах и достойной заработной плате». Директор Католической инициативы добавил, что ему было приятно видеть, как президент перехватил факел у Церкви, решив продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, который епископы США поддержали более 30 лет назад.

Несмотря на противоположные мнения по некоторым проблемам, посольство США при Святейшем Престоле будет по-прежнему искать точки соприкосновения с Ватиканом по глобальным вопросам, информирует Crux (Денвер, США). Об этом заявил временный поверенный в делах Луис Боно, подчеркнув, что двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Святым престолом не пострадают после воцарения Трампа в Белом доме. Посольство США, по словам Боно, надеется на продолжение совместной работы по таким вопросам, как борьба с торговлей людьми и ликвидация рабства. «Истории», которые изображают папу Франциска и президента Трампа противниками, добавил он, не мешают отношениям между Вашингтоном и Ватиканом. Президент США должен присутствовать на встрече G7 в Сицилии в мае, но еще не было объявлено, отправится ли он в Рим. Однако Боно сказал: «Я ожидаю, что в конечном итоге папа и президент увидятся и у них будет возможность откровенно поговорить, какие есть различия и на чем можно сосредоточиться, где у нас есть общая точка зрения, чтобы решить, как мы можем работать вместе дальше».

Запреты Трампа на въезд в США способствуют иранским «ястребам», утверждает AsiaNews (Рим, Италия). Ряд иранских бизнесменов и публицистов предупреждают, что даже пересмотренный указ американского президента поможет иранским сторонникам жесткой линии, таким как Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и консервативным имамам. Ранее Трамп изменил свое предыдущее решение о запрете на въезд в США иностранцев, исключив из списка Ирак, но оставив Иран, Ливию, Сомали, Судан, Сирию и Йемен. Первыми пострадают иранские студенты и ученые. В прошлом году более 12.000 из них учились в Соединенных Штатах. Многие из них учтены в этом году в программах бакалавриата и магистратуры и уже заплатили за обучение и проживание. Иранцы, которые переехали в США после падения власти шаха и стали натурализованными гражданами, возможно, не смогут связываться со своими родственниками и семьями в Иране. Указ президента также вызовет отчуждение к Соединенным Штатам со стороны среднего класса в Иране, который, как правило, является более критически настроенным по отношению к клерикальному режиму. Это унизит иранского президента Хасана Рухани, который предпринял примирительные шаги, и поможет консерваторам. Уже сейчас шансы на переизбрание Рухани в мае на президентских выборах невелики. Сторонники жесткого курса все еще могут полагаться на лозунг «США — враг Ирана». При этом многие иранцы ошеломлены тем, что решение Трампа не учитывает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, откуда было большинство террористов, совершивших нападение на «башни-близнецы» 11 сентября 2001 года.

Глава Халдейской Католической Церкви патриарх Рафаэль Луис Сако призвал иракских христиан брать пример с Запада в вопросах разделения религии и политики, передает Agenzia Fides (Ватикан). Об этом он заявил во время выступления на форуме «После ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ): от прекращения конфликтов к долгосрочным решениям», организованном в городе Сулеймания Американским университетом Ирака. Патриарх указал, что он не политик и озвучивает свою позицию как гражданин и епископ. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в ответ на это отметил, что монсеньор Сако «изложил свои планы на лучшее будущее, но он не может творить чудеса, если нет единства среди иракских политиков, если мы не все работаем над приоритетом общего блага и интересов, а не индивидуальных и предвзятых». Заявление главы Халдейской Католической Церкви прозвучало в контексте дискуссий о том, как восстанавливать Ирак после освобождения Мосула от джихадистов, когда перед иракским народом будет стоять сложная задача воссоздания порванной политической, социальной и религиозной ткани общества. Это потребует построения «правового государства, современной демократии, страны, основанной на принципе гражданства, а не заранее утвержденных отношениях между большинством и меньшинствами, определяемых на этнической и религиозной почве». И чтобы идти в этом направлении, необходимо «отделять религию от политики, религиозные институты от государственных, учиться этому у Запада», подчеркнул патриарх.

Постоянный наблюдатель Св. Престола в ООН архиепископ Бернардито Ауса во время выступления в Школе дипломатии и международных отношений (штат Нью-Джерси) рассказал о силе Ватикана. Его цитирует английская служба Radio Vaticana (Ватикан). «Если считать, что наши епископы, священники, верующие мужчины и женщины, катехизаторы и преданные делу миряне, являются нашим эквивалентом оперативников американского ЦРУ или старого советского КГБ, то никто не может победить нас в сборе информации и операциях на местах, — сказал монсеньор. — Позвольте мне поделиться историей. В одном из моих предыдущих служений сотрудник посольства могущественной страны с гордостью сообщила мне, что посол собирался открыть систему орошения, строительство которой финансировало ее правительство. Я сказал ей: «Вы знаете, что построенные вами плотина и система ирригации стоят на землях спикера парламента?» Она была в шоке! Как можно, ее посольство укомплектовано штатом более ста человек, а в нашей апостольской нунциатуре всего несколько человек, но я был лучше осведомлен. Она не знала, что в деревнях, где велось строительство, жили десятки любопытствующих сестер и неподалеку социальные активисты из иезуитов работали в школах. Так что когда я в следующий раз увидел своих очень эффективных «оперативников», мне оставалось только поблагодарить их за прекрасную работу».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L’Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L’Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач.

Станислав Стремидловский

Источник: ИА REGNUM