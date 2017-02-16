Ватикан увидел в технологиях новые вызовы праву на жизнь

Итальянский архиепископ Винченцо Палья, президент Папской академии жизни, заявляет, что технологическая революция порождает новые этические проблемы ввиду слияния людей и робототехники, отмечает американское католическое издание Crux.

Выступая перед американскими епископами и ведущей католической группой по вопросам биоэтики, старший помощник Папы Франциска по вопросам защиты жизни обрисовал целый ряд моральных вызовов, мотивированных будущими технологическими изменениями.

Во-первых, он привел данные исследований, предсказывающих, что здравоохранение станет одним из базовых элементов западной экономики в связи с развитием профилактической медицины в дополнении к традиционному лечению острых и хронических заболеваний.

Во-вторых, технология в скором времени будет в состоянии управлять всеми переменными, связанными с репродуктивной функцией человека, которые до сих пор были оставлены на волю «природы» или «случая». Отсюда вопрос будущего такого института как брак.

В-третьих, развитие робототехники и повышение степени интеграции человека и машины ставит проблему определения понятия «природа». Есть ли смысл по-прежнему говорить о базовой «человеческой природе», спросил аудиторию монсеньор, и если да, то как нам не оказаться в окопе, обороняясь от мира, где все остальные верят в технологии. Церковь в этом контексте должна создавать новые альянсы со всеми, кто разделяет идею Церкви о святости всей человеческой жизни.

Источник: REGNUM