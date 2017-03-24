Ватикан спонсировал фильм о великом Рафаэле в 3D

Ватикан спонсировал фильм о великом Рафаэле, авторе росписей в Сикстинской капелле: фильм снят в 3D технологии при поддержке министерства культуры Италии, сообщает Religionnews.

Рафаэль с детства проявлял необычайную одаренность и стал одним из величайших мастеров мирового искусства, более 6 миллионов туристов стекаются ежегодно в музеи Ватикана со всего света, чтобы увидеть его великие творения. Рафаэль Санти, великий итальянский живописец, график и архитектор, представитель умбрийской школы, известный всему миру просто как Рафаэль, расписал станцы (парадные залы) папского дворца в Ватикане изысканными фресками. Его фрески – это аллегорические изображения человеческой деятельности: «Афинская школа» — аллегория философии, «Диспут» — богословия, «Мудрость, умеренность и сила» — правосудия, а «Парнас» — аллегория поэзии. В этих четырех великих композициях Рафаэль показал четыре основания, на которых должно покоиться человеческое общество, а именно разум (философия, наука), доброта и любовь (религия), красота (искусство) и справедливость (правосудие). Фреска «Афинская школа» по праву признается одним из лучших произведений не только Рафаэля, но и искусства Ренессанса в целом.

В 1513—1516 годах Рафаэль по заказу Папы создал серию картонов с сюжетами из Библии для десяти гобеленов, предназначенных для украшения Сикстинской капеллы, причем ныне наиболее известен среди них картон «Чудесный улов». Гобелены на тему «Деяния апостолов» должны были располагаться под росписями XV века работы Микеланджело со сценами из жизни Моисея и Христа и стать их сюжетно-историческим продолжением. Уцелело семь оригинальных картонов Рафаэля, и все они хранятся в коллекции Музея Виктории и Альберта в Лондоне, куда поступили из Британского королевского собрания (картоны были куплены в 1623 году принцем Уэльским, будущим королем Карлом I).

При исполнении этих работ Рафаэль столкнулся с двойным вызовом своему самолюбию человека и художника. С одной стороны, он знал, как важен этот проект для Папы Льва Х и как он надеется на него. С другой стороны, он чувствовал, что росписи Микеланджело главенствуют в капелле, а его творения вторичны по отношению к ним. Но он все же смирил свою гордыню и справился с этой трудной задачей. Гобелены имели огромный успех, когда были выставлены в Сикстинской капелле в 1519 году, а всего через год Рафаэль умер в возрасте 37 лет.

И вот теперь впервые образ легендарного художника и архитектора эпохи Ренессанса воссоздан в трехмерном фильме, снятом на средства музеев Ватикана при участии продюсерской фирмы Sky and Nexo Digital и при поддержке министерства культуры Италии. Фильм переносит зрителя в покои личного дворца Папы и воссоздает жизнь художника. Некоторые сцены фильма были сняты в покоях, украшенных наиболее известной фреской «Афинская школа», изображающей почти всех великих греческих философов античности.

Главную роль в фильме «Рафаэль, принц искусства», сыграл итальянский актер Флавио Паренти. В фильме зрителю дается возможность познакомиться с более чем 40 шедеврами мастера. На пресс-конференции по случаю выхода фильма, состоявшейся в покоях музея Ватикана, украшенных гобеленами работы великого мастера, Барбара Джатта, директор музеев Ватикана, охарактеризовала фильм как «прекрасный синтез искусства и технологии».

Фильм должен выйти на экраны в апреле, и его показ уже запланирован в 60 странах, включая США, где он появится лишь в сентябре. Фильм воссоздает всю жизнь художника от его детства, прошедшего в городке Урбино, до его триумфа в качестве самого прославленного и любимого художника того времени. Сцены фильма сняты более чем в сорока городах и местах, где когда-то работал и жил Рафаэль, включая Милан, Флоренцию и Рим. Зритель увидит и недоступные для публики покои папского дворца, где еще сохранились грубые надписи на фресках, оставленные мечами солдат, захвативших Рим в 1527 годы. В одной из сцен зритель увидит виртуальную реконструкцию Сикстинской капеллы в том самом виде, когда в ней впервые были вывешены в 1519 году семь гобеленов, изготовленных по картонам Рафаэля.

Антонио Паолуччи, бывший директор музеев Ватикана, а ныне один из экспертов и историков искусства, трудившихся над фильмом, особо отмечает последнее полотно мастера под названием «Преображение», над которым художник работал вплоть до своей смерти в 1520 году. Эта картина была написана по заказу кардинала Джулио Медичи, будущего папы Климента VII, для алтаря собора Святых Юста и Пастора в Нарбонне, и в настоящее время хранится в Ватиканской пинакотеке. «Это величайший из шедевров, которые я знаю, — говорит Паолуччи. – Он работал над ним, пока не потерял сознание, и его последний мазок остался вот здесь, на «Преображении». Ничто в мире не может сравниться с этим шедевром».

Источник: Седмица.ру