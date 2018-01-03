Ватикан разработал мобильное приложение для священников “Clerus App”

Конгрегация по делам духовенства совместно с Секретариатом по коммуникации разработала “Clerus App”, бесплатное мобильное приложение, посвященное проповедям. Еженедельно подписчикам предлагается материал для размышлений над воскресной Литургией Слова. Приложение адресовано в первую очередь священникам, но оно может быть полезно и любому верующему, который желает иметь в распоряжении толкование литургических чтений.

Автор проповедей, предложенных “Clerus App”, — иезуит Марк Иван Рупник. Приложение позволяет выбрать размер шрифта и цвет фона и настроить яркость. Оно включает аудиоверсию текстов, примечания, возможность скачивать и сохранять проповеди в архиве. Кроме того, текстами можно делиться в соцсетях. В настоящее время приложение можно загрузить из “Play Store”; в ближайшее время это можно будет сделать также в “App Store”.

Источник: Радио Ватикана