Ватикан работал с Китаем над соглашением о назначении епископов 10 лет

Ватикан на протяжении десяти лет вел переговоры с представителями КНР по соглашению о назначении Папой Римским епископов в Китае. Об этом сообщил Папа Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета по пути из Таллина, где во вторник закончилась его апостольская поездка по странам Балтии.

«Это — давнишний процесс, результат работы китайской и ватиканской комиссий и огромного терпения и мудрости [Китая]. За документ несу ответственность я, но остальные работали 10 лет, и это не импровизация, а результат серьезного процесса», — сказал понтифик.

О подписании предварительного соглашения об утверждении понтификом епископов, которые ранее назначались так называемой патриотической католической церковью в Китае, было объявлено в субботу.

«Когда заключаешь любой мирный договор, обе стороны идут навстречу. Наш процесс был долгим: два шага вперед, один назад», — прокомментировал понтифик критику со стороны видных представителей Католической Церкви в Азии, посчитавших, что Ватикан «продался» китайскому руководству.

Святейший Престол — единственный европейский субъект международного права, напрямую поддерживающий дипломатические отношения с Тайванем, что вызывает резкое недовольство в Пекине. Контакты между внешнеполитическими ведомствами Ватикана и КНР носят специфический характер: все двусторонние переговоры ведутся на уровне официальных представителей религиозных кругов. Местные наблюдатели уже назвали это соглашение историческим, открывающим путь к укреплению отношений между Святейшим Престолом и КНР.

Источник: ТАСС