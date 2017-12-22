Ватикан признал чудо Папы Павла VI, необходимое для объявления его святым

Ватиканские теологи изучили и признали чудом рождение в 2014 году девочки Аманды, которую мать смогла выносить, несмотря на разрыв плаценты. Как сообщило в четверг агентство ANSA, Конгрегация по делам канонизации святых признала, что это стало возможным, потому что женщина молилась Джованни Баттисте Монтини, взявшем после избрания на Папский престол в 1963 году имя Павел VI.

Понтифик уже был беатифицирован (объявлен блаженным, что предшествует канонизации) Папой Римским Франциском в октябре 2014 года. Теперь глава Римско-Католической Церкви должен назначить дату возведения Павла VI в лик святых.

Павел VI, известный тем, что при нём состоялся Второй Ватиканский Собор, станет третьим понтификом, канонизированным Папой Франциском. Ранее он уже объявил святыми двух других первосвященников — Иоанна XXIII и Иоанна Павла II.

Будущий 262-й римский понтифик Джованни Баттиста Монтини родился в провинции Брешиа на севере Италии 26 сентября 1897 года, скончался 6 августа 1978 года в летней папской резиденции Кастель-Гандольфо. Павел VI стал первым главой Римской Церкви, совершившим семь зарубежных поездок, за что был прозван «летающим проповедником».

Источник: ТАСС