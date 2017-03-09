Ватикан: принц Чарльз и принцесса Камилла нанесут визит Папе Римскому

Ватикан: принц Чарльз и принцесса Камилла нанесут визит Папе Римскому

Март 09, 2017

и его супруга принцесса Камилла собираются в начале апреля посетить  и Австрию.

Об этом сообщается в официальном письме пресс-службы наследника британского престола, а также в коротком сообщении Twitter австрийского президента Александра Ван дер Беллена, опубликованном во вторник 7 марта.

Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская планируют посетить с 29 марта по 6 апреля несколько европейских государств.

Путешествие начнется с Румынии. С 31 марта по 4 апреля запланированы поездки в Италию и Ватикан. В Апостольской Столице чета ожидает получить аудиенцию у Папы Римского Франциска. А завершится турне в Вене.

В Ватикане принц Уэльский Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла уже были в 2009 году. Тогда они вместе были приняты Папой Римским Бенедиктом XVI. Также в апреле 2005 года принц Чарльз возглавлял британскую делегацию на похоронах Папы Иоанна Павла II.

 

По материалам Radio Vaticana

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