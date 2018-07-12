Ватикан: послание на День морского апостольства

Департамент служения целостному развитию человека опубликовал послание по случаю Дня морского апостольства, который Церковь отмечает во второе воскресенье июля. Глава департамента кардинал Питер Тарксон выражает морякам признательность за самоотверженный труд и заверяет их в молитвенной памяти Церкви.

1.200.000 моряков всех национальностей, отмечает кардинал, нередко сталкиваются с отказом в высадке на берег из-за политики компании, а также из-за ограничительных и дискриминационных правил, установленных правительствами. Многие из капелланов и волонтёров «не имеют доступа в порты и не могут подняться на борт судов, чтобы содействовать материальному и духовному благополучию моряков, которые достигли берега после длительной навигации». Эти факты противоречат правилу 4.4 Конвенции о труде в морском судоходстве (КТМС) от 20 августа 2013 года.

Ватиканский департамент призывает правительства и судовладельцев создать все необходимые механизмы для защиты моряков от насилия и пиратства, причина которого всегда связана с политической нестабильностью и зачастую с незаконным рыбным промыслом.

Следующей проблемой является принудительная высадка членов экипажа в иностранных портах — вдали от дома, часто без заработной платы, продовольствия и определённого миграционного статуса: с 2012 по 2017 год с такими трудностями столкнулись более 1.300 моряков. К ним на помощь приходят благотворительные организации, капелланы и волонтёры, которым ватиканский департамент выражает искреннюю благодарность, призывая судовладельцев выплачивать должную компенсацию морякам, оказавшимся по разным причинам в подобных ситуациях.

В конце послания кардинал Тарксон выражает поддержку Международной морской организации (ИМО) и её усилиям по предотвращению и уменьшению пластикового загрязнения морей, сокращению выбросов парниковых газов с судов и использованию более чистых видов топлива.

Источник: Vatican News