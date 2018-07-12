Ватикан: послание на День морского апостольства

Ватикан: послание на День морского апостольства

Июль 12, 2018

опубликовал послание по случаю Дня морского апостольства, который отмечает во второе воскресенье июля. Глава департамента кардинал выражает морякам признательность за самоотверженный труд и заверяет их в молитвенной памяти Церкви.

1.200.000 моряков всех национальностей, отмечает кардинал, нередко сталкиваются с отказом в высадке на берег из-за политики компании, а также из-за ограничительных и дискриминационных правил, установленных правительствами. Многие из капелланов и волонтёров «не имеют доступа в порты и не могут подняться на борт судов, чтобы содействовать материальному и духовному благополучию моряков, которые достигли берега после длительной навигации». Эти факты противоречат правилу 4.4 Конвенции о труде в морском судоходстве (КТМС) от 20 августа 2013 года.

Ватиканский департамент призывает правительства и судовладельцев создать все необходимые механизмы для защиты моряков от насилия и пиратства, причина которого всегда связана с политической нестабильностью и зачастую с незаконным рыбным промыслом.

Следующей проблемой является принудительная высадка членов экипажа в иностранных портах — вдали от дома, часто без заработной платы, продовольствия и определённого миграционного статуса: с 2012 по 2017 год с такими трудностями столкнулись более 1.300 моряков. К ним на помощь приходят благотворительные организации, капелланы и волонтёры, которым ватиканский департамент выражает искреннюю благодарность, призывая судовладельцев выплачивать должную компенсацию морякам, оказавшимся по разным причинам в подобных ситуациях.

В конце кардинал Тарксон выражает поддержку Международной морской организации (ИМО) и её усилиям по предотвращению и уменьшению пластикового загрязнения морей, сокращению выбросов парниковых газов с судов и использованию более чистых видов топлива.

 

Источник: Vatican News

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