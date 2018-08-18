Ватикан осудил злоупотребления детьми в Пенсильвании

Директор Ватиканского зала печати Грег Бёрк выступил со специальным заявлением по поводу доклада о злоупотреблениях несовершеннолетними со стороны католического духовенства в Пенсильвании. Эти ужасные преступления вызывают «стыд и боль», подчёркивается в коммюнике.

«Святейший Престол с большой серьёзностью рассматривает работу, проделанную Большим жюри по расследованиям из штата Пенсильвания, и опубликованный им многостраничный предварительный отчёт. Святейший Престол безоговорочно осуждает сексуальное насилие над детьми. Злоупотребления, описанные в докладе, преступны и предосудительны с точки зрения морали. Эти поступки предали доверие пострадавших и похитили у них достоинство и веру» — подчёркивается в заявлении пресс-службы Ватикана.

«Церковь должна извлечь суровые уроки из прошлого; те, кто совершал насилие над детьми, равно как и те, кто позволял этому случиться, должны понести ответственность. Большинство из фактов, указанных в докладе, касаются злоупотреблений, совершённых до начала 2000-х годов. Почти не обнаружив каких-либо случаев после 2002 года, выводы Большего жюри согласуются с предыдущими расследованиями, которые показали, что реформы, проведённые Католической Церковью в США, резко сократили количество злоупотреблений со стороны духовенства. Святейший Престол поощряет постоянные реформы и бдительность на всех уровнях Католической Церкви, дабы гарантировать защиту несовершеннолетних и уязвимых взрослых. Святейший Престол также подчёркивает необходимость соблюдения гражданского законодательства, включая обязанность сообщать о случаях жестокого обращения с детьми».

«Святейший Отец, — отмечает Грег Бёрк, — понимает, насколько эти преступления могут поколебать веру и дух верующих, и повторяет свой призыв: нужно приложить все усилия для создания безопасного пространства для несовершеннолетних и уязвимых взрослых в Церкви и во всём обществе. Жертвы должны знать, что Папа находится на их стороне. Те, кто пострадал, являются его приоритетом, и Церковь хочет слушать их, дабы искоренить этот трагический ужас, который разрушает жизнь невинных».

Источник: Vatican News