Ватикан опубликовал обширные планы выпуска новых нумизматических серий 2018 г.

Филателистическое и нумизматическое Бюро Ватикана опубликовало программу выпуска новых нумизматических серий в 2018 году, сообщает Седмица.ру со ссылкой на Ватиканское Радио.

Согласно документу, в этом году запланирован выпуск разменной биметаллической монеты номиналом 5 евро в специальной серии «600-летний юбилей купола кафедрального собора Санта-Мария-дель- Фьоре «, а также разменной монеты «Папа Франциск год MMXVIII» в двух вариантах — серебряная номиналом 20 евро и золотая номиналом 50 евро.

Будут также выпущены монеты в варианте «coincard»: памятная биметаллическая номиналом 2 евро «Европейский Год культурного наследия»; биметаллическая номиналом 5 евро «600-летний юбилей купола кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре»; памятная золотая номиналом 10 евро «Крещение — MMXVIII»; памятная золотая номиналом 100 евро «Апостольские Конституции II Ватиканского Собора: Sacrosanctum Concilium».

Коллекционеры монет смогут приобрести также четвертый ватиканский нумизматический сборник, который будет включать: памятную биметаллические монету номиналом 2 евро «50-летие со дня смерти Падре Пио»; памятную серебряную монету номиналом 5 евро «40-летие со дня смерти папы Павла VI»; памятную серебряную монету номиналом 10 евро «40-летие со дня смерти Папы Иоанна Павла I»; памятную золотую монету номиналом 20 и 50 евро «Деяния Апостолов: Вознесение — Церковь Иерусалима»; памятную золотую монету номиналом 200 евро «Кардинальные добродетели — Воздержанность» — последний выпуск из серии «Кардинальные добродетели»; а также фило-нумизматические конверты «50-летие со дня смерти Падре Пио» и «Европейский Год культурного наследия».

В 2018 г. увидит свет и второй по счету ватиканский памятный нумизматический сборник.

Запланированные работы по выпуску новых монет будут выполнены Государственным монетным двором и полиграфическим институтом Италии.