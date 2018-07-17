Ватикан опроверг участие Папы Римского в переговорах о примирении в Мексике

Папа Франциск не сможет принять участие в видеоконференциях, целью которых является поиск мира в Мексике, заявил в понедельник официальный представитель Ватикана Грег Бёрк.

Ранее СМИ (в частности РИА Новости) сообщали, что понтифик якобы принял предложение будущего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора стать посредником в процессе примирения. Различные конференции на эту тему планируются в августе-октябре этого года.

«Новость о том, что Святейший Отец примет участие в этой конференции, не имеет под собой оснований», – приводит агентство ЭФЭ заявление директора Зала Печати.

Победитель президентских выборов в Мексике Лопес Обрадор заявил сразу после победы, что намерен попросить помощи у Папы Римского, других религиозных лидеров и правозащитников для обеспечения мира в Мексике.

Только за время предвыборной кампании в Мексике были убиты 523 политика и государственных служащих. Лопес Обрадор уже заявил, что намерен изменить вектор борьбы с преступностью с силового на социальный, пытаясь решить причины проблем, которые вызывают насилие.