Ватикан не согласен по вопросу мигрантов, но сходится с Трампом в отношении к России и абортам

«Посмотрим, что он сделает, тогда можно будет оценить ситуацию. Нужна конкретика…» Так 20 дней назад Папа Франциск отвечал в интервью испанской газете «El Pais» о Дональде Трампе, демонстрируя, что не хочет участвовать ни в каких кампаниях, направленных против нового президента США. Верно и то, что некоторые меры Белого дома начиная с запрета на въезд мусульман вызвали серьезное возмущение во многих регионах католического мира. Одним из следствий указа президента стало сплочение американской Церкви. Вмешались сторонники Папы Франциска, в том числе архиепископ Вашингтона кардинал Дональд Вуэрл (Donald Wuerl) и архиепископ Чикаго кардинал Блез Купич (Blaise Cupich). Выступили также и представители более консервативного крыла, например, кардинал Дэниел Ди Нардо (Daniel Di Nardo), президент Конференции католических епископов США, а также архиепископ Чарльз Чапут (Charles Chaput) из Филадельфии.

Другие решения Трампа были встречены позитивно, например, указ о сокращении государственного финансирования International Planned Parenthood, организации, поддерживающей зарубежные клиники абортов. «Остается надеяться, что столь же правомерное внимание, как к жизни тех, кто еще не рожден, будет уделено и жизням тех, кто бежит от войны или стремится к лучшему будущему», — комментирует человек, тесно сотрудничающий с Папой Франциском. Согласие со Святейшим Престолом может наблюдаться и в стремлении к диалогу с Россией, а также в программах социальной политики. В США в последние 40 лет вырос уровень крайней бедности, а ухудшение условий жизни служит одним из стимулов, движущих электорат к переменам. Нельзя также недооценивать намерение президента США вернуться к закону Гласса-Стиголла времен президента Рузвельта, отделявшему коммерческие банки от инвестиционных и финансовых. Он был упразднен Клинтоном, что стало одной из причин экономического кризиса 2008 года.

Вплоть до сегодняшнего дня никаких запросов об аудиенции в Ватикан не поступало. Вероятно, до подачи такого запроса Трамп назначит нового посла США в Ватикане. Эта должность еще свободна, одним из кандидатов может стать Ньют Гингрич (Newt Gingrich). Встреча может пройти в конце мая, когда президент примет участие в саммите G7 в Таормине.

Некоторые комментаторы говорили о возможности поддержки Трампа римским крылом, подчеркнув существующие связи между Стивеном Бэнноном (Stephen Bannon), советником президента, идеологом сайта Breitbart News, ресурса самых неотесанных и мятежных правых, и кардиналом-консерватором Реймондом Бёрком (Raymond Burke). Сложно представить себе, что Трамп действительно хочет добиться поддержки со стороны кардиналов, оппозиционно настроенных по отношению к Папе Франциску в Риме. Нового президента окружают люди, гораздо более благосклонные к Папе Римскому, например, советница Трампа Пола Уайт (Paula White). Нашему изданию это подтверждает также Сальваторе Мартинес (Salvatore Martinez), руководитель католического харизматического движения «Обновление в Святом Духе», только что вернувшийся из Вашингтона, где он принимал участие в Национальном молитвенном завтраке.

«Если не смотреть на первые спорные резолюции, очевидно, что президент Трамп не откажется от христианского подхода в вопросах религиозной свободы, борьбы с бедностью, защиты культурной идентичности, культурного диалога с христианским Западом и Востоком. Нужно возвести мосты, чтобы преодолеть разделяющие нас стены».

Это верно и в отношении Ватикана.

Автор Андреа Торньелли

Источник: «La Stampa»

(Перевод: ИноСМИ.RU)

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