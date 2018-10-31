Ватикан не будет возражать против перезахоронения Франко

Святой Престол не будет возражать против перезахоронения Франсиско Франко, возглавлявшего испанское государство с 1939 по 1975 год, сообщили в правительстве Испании. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи Госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина и вице-премьера испанского правительства Кармен Кальво Пойято 29 октября. Встреча на столь высоком уровне состоялась впервые после прихода к власти в Испании нынешнего правительства в июне этого года. Беседа кардинала и государственной деятельницы прошла «в очень сердечной атмосфере», отметили в Мадриде.

Как сообщило испанское правительство, кардинал Паролин заверил свою собеседницу, что Ватикан «не будет возражать» против возможного перезахоронения Франко. В настоящее время прах диктатора покоится в базилике в Долине Павших. Здесь же похоронены останки участников Гражданской войны в Испании (1936-1939 гг.): как националистов, которых возглавлял Франко, так и их противников – республиканцев. Нынешнее правительство Испании во главе с социалистом Педро Санчесом намерено перезахоронить останки Франко, чтобы, по словам новых лидеров, сделать Долину Павших «подлинным местом примирения».

Иерархия Католической Церкви в Испании также заявила, что не будет возражать против перезахоронения – в отличие от родственников покойного диктатора. Если останки Франко все-таки будут вынесены из храма в Долине Павших, его потомки настаивают на их погребении в фамильном склепе в кафедральном соборе Мадрида. Правительство не в восторге от такого варианта, но Мадридская архиепархия уже заявила, что она не будет этому противиться.

Обсудив этот острый вопрос, кардинал Паролин и Кармен Кальво сошлись на «необходимости найти решение и продолжить диалог». Комментируя встречу Паролина и Кальво, пресс-секретарь Ватикана Грег Бёрк пояснил, что Госсекретарь Святого Престола «не возражает против эксгумации Франсиско Франко, если так решат компетентные власти». Что касается места перезахоронения, то высокий иерарх «счел уместным рассмотреть другие альтернативы – в том числе путем диалога с семьей Франко».

Источник: Благовест-инфо