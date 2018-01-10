Ватикан наблюдает за иранской драмой — СМИ

С начала массовых протестов у Папы Франциска было несколько возможностей, чтобы выразить беспокойство и призвать к молитве за Иран. Но он не сделал этого. Ватикан пока осторожно наблюдает за иранской драмой, отмечает католическое издание Crux (Денвер, США).

Другие мировые лидеры не соблюдали «правило молчания», включая президентов США Дональда Трампа, Франции Эммануэля Макрона и России Владимира Путина. Однако государственный секретариат Ватикана не издал коммюнике, нет комментариев официальных лиц. Главная ватиканская газета, L’Osservatore Romano, демонстрирует сдержанность, ограничиваясь новостными сообщениями.

Однако это не значит, что Святой Престол не обращает внимания на ситуацию в Иране. Редко куда в последние годы Ватикан вложил столько усилий, нежели в Тегеран. Малоизвестный, но яркий факт: до сих пор число дипломатов в посольстве Ирана при Святом Престоле больше, чем у любого другого государства, кроме Доминиканской Республики. По сути, Тегеран не хочет, чтобы его воспринимали как «государство-изгой», позитивное взаимодействие с Ватиканом — это сильный козырь, чтобы выделить себя и дистанцироваться от радикалов исламского мира. Кроме того, хороший диалог с Папой Римским воспринимается в Иране как способ противостоять «замороженным отношениям» с другими западными державами, прежде всего, США эпохи Трампа.

В последние месяцы появились четкие признаки согласованности между Святым Престолом и Тегераном по большим и малым вопросам. Папа Франциск и президент Ирана Хасан Рухани, например, согласились в критике решения Трампа перевести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Когда в ноябре 2017 года в Иране произошло землетрясение, католическая благотворительная организация Caritas Italia оказала немедленную помощь, заслужив похвалу от Тегерана. Многие эксперты по христианско-мусульманским отношениям утверждают, что существует естественная духовная близость между католиками и иранскими шиитами.

Учитывая всё это, осторожность Ватикана в реагировании на акции протеста в Иране может быть вполне понятной. Ситуация на иранских улицах сейчас не совсем ясна, по крайней мере, с точки зрения последствий комментирования. Если бы Папа сказал сейчас нечто, способное быть воспринятым как поощрение протестов, это могло бы привести к большему насилию и обострить отношения с Тегераном. А дестабилизация Ирана будет иметь последствия для всего региона, включая Ливан, Сирию и Ирак. Смятение Ирана также способно замедлить процесс ядерного разоружения, который в 2017 году был для Ватикана особенно важен.

Существует также правило, что церковный комментарий по внутренним вопросам должен исходить от местных епископов, а не папского представителя. Наконец, есть и вопрос христианского меньшинства в Иране. Святой Престол должен думать о нём, прежде чем делать какие-либо публичные заявления. Причем, по мнению некоторых наблюдателей, число иранских христиан нельзя назвать «несущественным». В прошлом году миссионерская организация Operation World сообщила, что Иран стремительно евангелизируется. В 1979 году насчитывалось около 500 христиан, сегодня говорят о сотнях тысяч, вплоть до миллиона.

***

По мнению сотрудника Международного института стратегических исследований в Лондоне (IISS) Клемента Терма, «протестующим нужна иранская революция, а не исламская революция». Об этом он заявил в интервью французскому католическому изданию La Croix.

Как считает Терм, участники акций протеста «рассматривают мулл как грабителей, осуждая коррупцию священнослужителей, демонстративное использование религии в личных целях, захват ренты аятоллами-олигархами и самопровозглашенной элитой в политических и экономических целях». Протестующие считают, что исламская революция была украдена у них, хотя большинство участников манифестаций моложе 25 лет и, следовательно, они не пережили революцию. Но им нужна иранская революция, а не исламская. Они хотят положить конец системе выплат духовенству и требуют более справедливого и менее коррумпированного перераспределения нефтяной ренты. Они настаивают на проведении свободных выборов в контексте стихийных демонстраций без политической программы.

По мнению эксперта, «мы являемся свидетелями банкротства шиитского реформизма». Чередование консерваторов и реформаторов зашло в тупик. Консерваторы используют экономическое недовольство, чтобы выбрали их. Реформаторы или умеренные используют стремление населения к свободе, но предают людей, как только берут власть. Консерваторы держат свое обещание помогать бедным, но провоцируют стремительную инфляцию (более 40% в конце срока правления Махмуда Ахмадинежада), которая создает недовольство. Напротив, режим Рухани использует классическую неолиберальную политику, подавляя инфляцию, однако сокращает субсидии беднейшим, что тоже создает недовольство. В нелиберальной системе консерваторы и реформаторы похожи друг на друга, и оба терпят неудачу.

***

Catholic Herald (Лондон, Великобритания) задается вопросом, почему Запад продолжает ошибаться в отношении Ирана.

Многие западные наблюдатели не понимают религиозную составляющую акций протеста. Трудно понять, нынешний протест — это временное явление в общественных отношениях (как «арабская весна») или признак сдвига парадигмы, как сама исламская революция 1979 года? Иностранные наблюдатели, несомненно, ищут признаки последнего и надеются, что так и будет. Однако эксперты, рассматривающие текущие события с позиций чисто экономических или социологических, не понимая религиозной динамики, снова ошибаются, как в случае с «арабской весной», Ираком, Ливией, Сирией, Йеменом.

Запад мог бы показать лучшее понимание религиозных нюансов, а не рассматривать происходящее исключительно как борьбу «исламизма против секуляризма или демократии». Понятно, что всегда есть ожидания, когда в исламских странах вспыхивают волнения, но, возможно, мы должны поощрять такие общества, как Иран, быть лучшими, оставаясь исламскими, а не пытаться переделывать их в западном светском духе.

Исламская революция в Иране началась тогда, когда шаха признали за западную марионетку. Мусульмане во всем мире видят, как на Западе было сильно ослаблено христианство, и многие из них не хотят подрыва своей веры таким же образом. Иран и соседняя с ним Саудовская Аравия демонстрируют признаки изменения баланса ислама в социуме, если они станут лучшими обществами, то это будет результатом светских реформ, а не того, как там обеспечивается соблюдение религиозных норм. В этом есть определенная зрелость, комментаторы и политические игроки на Западе также должны научиться той же степени зрелости, делает вывод британское издание.

Станислав Стремидловский

Источник: REGNUM