«Vatican News»: более 4 млн пользователей в социальных сетях

Новый канал «Vatican News» собрал четырёхмиллионную аудиторию в сетях Facebook, Twitter, YouTube и Instagram. Это очередной итог реорганизации ватиканских СМИ под эгидой Секретариата по коммуникации Святейшего Престола. Кроме того, новая Глобальная страница на Facebook собрала более 3 миллионов подписчиков, которые читают, слушают и смотрят новости из Ватикана на шести доступных в данный момент языках (итальянском, английском, французском, немецком, испанском и португальском).

Значительно возросло число подписчиков новостной ватиканской страницы в «Twitter», которая публикует информацию на шести языковых аккаунтах @vaticannews. К этому следует добавить новую учётную запись @radiovaticanaitalia итальянской редакции Ватиканского радио. Недавно был также создан многоязычный канал «Vatican News» в сети Instagram.

К этим трём социальным платформам следует добавить канал на YouTube (на 6 языках) под логотипом «Vatican News», который предлагает пользователям видео по запросу и прямые трансляции деятельности Святейшего Отца.

Ватиканские социальные медиа координируются Редакционным отделом Секретариата по коммуникации Святейшего Престола и его Богословско-пастырским управлением. Новому информационному департаменту Ватикана в сотрудничестве с Госсекретариатом доверены учётные записи Святейшего Отца в социальных сетях: @Pontifex в сети Twitter (более 44 миллионов подписчиков на 9 языках) и @Franciscus в сети Instagram (более 5 миллионов подписчиков на одном многоязычном канале).

Комментируя последние данные достижения ватиканского Секретариата по коммуникации, его префект монс. Дарио Эдоардо Вигано отметил:

«Укрепление нашего присутствия в социальных сетях является одним из результатов большого процесса реформирования ватиканских СМИ, который в настоящее время близится к завершению. Это, безусловно, положительный эффект, достигнутый благодаря усердному труду наших журналистов и специалистов. Будучи работниками коммуникации и следуя логике Церкви, исходящей из себя, все мы призваны быть среди людей. Сегодня это означает находиться в социальных сетях и Интернете с твёрдой убеждённостью и со всей ответственностью. Поэтому наши перспективы должны быть предельно ясны, и они требуют, чтобы мы ставили в центр человека, отношения, культуру встречи, и только в последней инстанции — технологию».

Источник: Радио Ватикана