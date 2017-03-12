Вашингтон: епископом станет бывший вице-президент Bank of America

В среду 8 марта в Ватикане было объявлено о назначении о. Роя Эдварда Кэмпбелла-младшего (Roy Edward Campbell, Jr.), бывшего вице-президента Банка Америки, на пост викарного епископа Вашингтонской архиепископии.

Об этом сообщает Catholic News Agency.

«Все мы в архиепископии глубоко благодарны нашему Святейшему Отцу, Папе Франциску, за назначение отца Роя Кэмпбелла викарным епископом нашей Церкви в Вашингтоне», — приводит издание слова кардинала Дональда Вюрла (Donald Wuerl), архиепископа Вашингтонского.

Он также добавил, что о. Кэмпбелл, который родился, вырос, а затем работал и служил в архиепархии, «привносит в новое служение свои талант и способности, известные и признанные всеми. Он также свидетельствует о великом культурном и этническом богатстве церкви Вашингтона, которое отражается в [жизни] всех верующих, мирян, церковных работников и духовенства».



От должности кассира в банке — к епископскому служению

69-летний Рой Эдвард Кэмпбелл 33 года проработал в Bank of America, начав с должности кассира и достигнув поста вице-президента и менеджера проектов. В 2002 году он до наступления оговоренного в контракте срока подал прошение об отставке и ушел на пенсию. Основной причиной этого шага, как сообщается, было желание Роя Кэмпбелла посвятить себя священническому служению.

Рой Кэмпбелл родился 19 ноября 1947 года в южной части штата Мэриленд. В детстве он интересовался священством, но не высказывал желания поступить в семинарию.

После завершения учебы в школе он поступил и в 1969 году окончил Университет Ховарда, а затем получил степень магистра банковского дела в Университете Вирджинии. Затем он устроился на работу в банковскую сферу, где проработал до ухода на пенсию.

Все это время Р. Кэмпбелл был активным католиком, выступая с лекциями на приходах и прислуживая на богослужениях. Он также входил в состав Пастырского и Финансового советов прихода Святилища Святого Сердца в Вашингтоне.

В декабре 1995 года на банковского служащего произвела большое впечатление встреча с бездомным на улице. Он еще более серьезно стал размышлять о смысле христианского служения. В 1999 году Рой Кэмпбелл стал постоянным участником программы диаконата, организованной архиепархией Вашингтона.

В январе 2002 года он поступил в семинарию Святого Иоанна XXIII в Массачусетсе, а в мае 2007 года был рукоположен в священный сан.

С момента своего рукоположения о. Кэмпбелл служил приходским священником в католических приходах Святого Августина, Успения и Непорочного Зачатия, а в последние годы являлся клириком церкви святого Иосифа в Ларго (штат Мэриленд).

После нового назначения о. Кэмпбелл станет одним из трех викарных епископов-ауксилиариев, которые являются помощниками епископа-ординария, кардинала Дональда Вюрла, правящего епископа обширной и многочисленной католической архиепархии Вашингтона.

На новом посту Рой Кэмпбелл сменит епископа Мартина Холли (Martin D. Holley), который, в свою очередь, в августе прошлого года был назначен епископом Мемфиса.



Финансовая сфера и церковная иерархия

Пример Роя Кэмпбелла — не единственный в своем роде. Нынешний архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби (Justin Portal Welby) до того как принять священный сан в Англиканской Церкви, в течение 11-ти лет работал в нефтяной отрасли: первые 5 лет работал в Париже в компании ”Elf Aquitaine”, а затем в течение шести лет в Лондоне на должности финансового директора в ”Enterprise Oil”.

Еще в период работы в нефтяной отрасли Джастин Уэлби стал мирским руководителем церкви Св. Троицы в Бромптоне (Лондон).

На его решение окончательно оставить мирскую карьеру повлияла личная трагедия: в 1983 году в автокатастрофе погибла его семимесячная дочка, а через несколько лет, в 1989 году Дж. Уэлби покинул руководящий пост, мотивируя уход тем, что ощутил призыв Бога к пастырскому служению.

В 2012 году Джастин Уэлби, занимавший тогда пост епископа Дарема, вошел в состав Парламентской комиссии по изучению деятельности банковского сектора, учрежденной после скандала, разгоревшегося в связи с манипулированием ставкой Libor (от англ. London Interbank Offered Rate, LIBOR — «Лондонская межбанковская ставка предложения»).

Тогда карьерный опыт Дж. Уэлби позволил ему участвовать в работе комиссии и составить свое экспертное заключение по делу на высоком профессиональном уровне. Тогда он заявил, что намерен добиваться того, чтобы финансовая деятельность британских банков получила новое измерение — этическое.

«Для меня честь быть приглашенным в столь важный орган, который влияет на каждого из нас, ведь процветающая экономика и труд невозможны без формирования этического рынка», — цитировали его слова российские «Ведомости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Источник: Rublev.com