В защиту избранного президента США высказался известный американский пастор Билли Грэм

В Нью-Йорке прошел митинг против избранного президента США Дональда Трампа. Акция протеста, в которой приняли участие мэр города Билл де Блазио, голливудские звезды Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алекс Болдуин, режиссер Майкл Мур и певица Шер, состоялась за день до инаугурации нового главы государства.

На улицы вышли несколько тысяч человек. Они собрались недалеко от небоскреба Trump Tower – «штаб-квартиры» республиканца. Протестующие критиковали Трампа за расовую дискриминацию и религиозную нетерпимость и выступали в защиту прав иммигрантов и доступности программ медицинского страхования, а также в поддержку соглашения по борьбе с изменением климата. Акция прошла под общим лозунгом WeStandUnited («Мы вместе»), такой же призыв распространяется в социальных сетях, передает РИА Новости.

В свою очередь влиятельный американский религиозный деятель Билли Грэм выступил в защиту избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Интерфакс.

«Это не Дональд Трамп разделил эту страну, эта страна разделена уже на протяжении долгого времени!» — процитировал в четверг Д.Трамп в своем «Твиттере» слова Б.Грэма.

Ранее не раз звучали мнения о том, что избрание Д.Трампа на пост главы государства разделило США.