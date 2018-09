В южной Нигерии был похищен католический священник, которого позже освободили

В южной Нигерии похищен еще один католический священник, и похитители потребовали немалый выкуп, причем это преступление совершено в том же округе, где на днях обрушился 100-летний храм.

Как сообщает Седмица.ру со ссылкой на Fides, отец Кристофер Огага (Christopher Ogaga) был схвачен похитителями на большой дороге из Окпе в Варри, куда он ехал, чтобы отслужить обедню в католическом храме Матери Спасителя. Похитители уже затребовали выкуп в размере 15 миллионов найр (около 40 тысяч долларов). Отец Огага также является приходским священником храма Святого Луки и храма Святого Иуды Фаддея в округе Окпе.

Следует отметить, что похищение случилось недалеко от городка, где 2 сентября обрушился 100-летний храм во время воскресной службы, и в катастрофе погиб 11-летний мальчик, а еще несколько прихожан получили ранения разной тяжести.

В последние годы священники, церковнослужители и видные миряне стали излюбленной целью нападений вооруженных банд похитителей людей в Нигерии, действующих в районах с преобладающим христианским населением – в частности в нефтедобывающем штате Дельта (в дельте реки Нигер) на юге страны, где проживает до 4 млн. человек.

В январе этого года Конференция епископов Нигерии выступила со специальным заявлением, гневно осуждающим «эпидемию похищений людей ради выкупа, которая уже достигла невообразимых масштабов», в котором подчеркивается: «Чуть ли не каждый день в нашей стране вооруженные до зубов банды захватывают людей, издеваются над ними, ранят и убивают. Похитители людей безжалостны. Стремясь получить крупные суммы выкупа, они подвергают свои жертвы неслыханным мучениям, длящимся неделями и даже месяцами».

Следует отметить, что Конференция епископов Нигерии неоднократно выступала с наставлениями и рекомендациями, запрещающими приходам выплачивать выкупы за освобождение захваченных священников и видных мирян – и тем самым поощрять бандитов к новым преступлениям.

К счастью, как сообщает всё то же агентство Fides, захваченного в Нигерии священника Кристофера Огага (Christopher Ogaga) удалось освободить 5 сентября без уплаты выкупа. Похитители продержали его в плену с вечера 1 сентября. Сообщение об освобождении поступило от отца Клемента Абобо (Clement Abobo), главы епархии в Варри. «Как только похитители поняли, что не получат выкупа, они его освободили – сказал отец Абобо в интервью изданию Help for the Church in Need. По его словам, состояние освобожденного отца Огага удовлетворительное. «Мы вчера проведали его в местной больнице, где он проходит медицинское обследование, – отметил отец Абобо. – Похитители не били его, но держали его под открытым небом, он мок под дождем, ему не давали пить и есть. Сейчас он чувствует себя хорошо и радуется своему освобождению».