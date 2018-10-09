В Южной Корее утверждают, что Ким Чен Ын пригласил Папу Франциска посетить КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил в Пхеньян Папу Римского Франциска, сообщил во вторник на брифинге в Сеуле официальный представитель южнокорейской президентской администрации Ким Ый Гём, — сообщает РИА Новости. По его словам, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время предстоящего визита в Европу передаст Папе Римскому приглашение от Ким Чен Ына.

«Если Папа Римский посетит Пхеньян, мы будем горячо его приветствовать», — приводит слова Ким Чен Ына представитель южнокорейского президента, чей брифинг в записи доступен на сайте его администрации. Как сказал Ким Ый Гём, во время недавнего визита Мун Чжэ Ина в Пхеньян и посещения им вместе с Ким Чен Ыном священной для корейцев горы Пэктусан архиепископ Сеула, кардинал Ём Су Чжун обещал передать Папе Римскому, что «Юг и Север (Кореи) движутся в сторону примирения и мира». Ким Чен Ын со своей стороны попросил обязательно это передать.

Мун Чжэ Ин посетит на следующей неделе несколько европейских стран и побывает 17-18 октября в Ватикане.