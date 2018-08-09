В Японии проходит 10-дневная молитва за мир
«Десять дней в защиту мира» — ежегодное мероприятие, которое проходит с 6 по 15 августа под эгидой японского епископата в память о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
По этому поводу католические епископы Японии выступили со специальным заявлением. В нем отмечается, что серьезные региональные конфликты, терроризм, угроза ядерного оружия, проблемы беженцев, различные формы дискриминации, экономическое неравенство продолжают угрожать миру во всем мире.
Нынешняя десятидневная молитва за мир — 36-я по счету . Она была инициирована местным епископатом в честь визита Папы Иоанна Павла II в 1981 году. Это единственный Вселенский Архиерей, посетивший страну, сообщает УНИАН со ссылкой на Vatican News.
В речи, произнесенной у памятника миру в Нагасаки, святой Иоанн Павел II подчеркнул, что «помнить о прошлом-значит взять на себя ответственность за будущее. Война – это дело человека. Война – это уничтожение человеческой жизни. Война – это смерть». По словам епископата Японии, визит Иоанна Павла II принес стране радость и надежду.
Молитвенное мероприятие началось в кафедральном соборе в городе Нагасаки, который посвящен памяти о мире в мире, 6 августа в 8 часов утра, именно в той час, когда 73 года назад над Нагасаки была сброшена атомная бомба. Святая Месса была отслужена по жертвам этой трагедии и жертвам всех войн мира. Одновременно в Хиросиме совершилась Святая Месса за жертв Второй мировой войны.
Молитва за мир продлится в Японии до праздника Успения Пресвятой Богородицы по григорианскому календарю, то есть до 15 августа, до дня капитуляции Японии во II мировой войне.
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