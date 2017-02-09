В Японии канонизировали самурая-католика

Префект конгрегации канонизации святых кардинал Анджело Амато возглавил 7 февраля 2017 года в Осаке церемонию беатификации японского самурая Такаямы Укона – в крещении Юста (1552-1614), – который был прославлен как «мученик без крови».

«Он был истинным воином Христовым, — сказал в своей проповеди кардинал. – Верность Господу Иисусу была столь глубоко укоренена в его сердце, что она дала ему утешение в гонениях, изгнании и забвении».

Самурай Такаяма Укон обратился в христианство под влиянием проповеди иезуитов, прибывших в Японию в середине XVI века. Он принял крещение в возрасте 12 лет. Когда власти Японии стали преследовать христиан, Такаяма лишился всего своего имущества и титулов. Хотя он не был казнен, он был вынужден отправиться в изгнание на Филиппины, где вскоре умер.

К настоящему времени Католическая Церковь канонизировала 395 мучеников, пострадавших в Японии. 26 из них были убиты в Нагасаки в 1597 и прославлены в 1862. Другие 205 мучеников пострадали в XVII веке и были канонизированы в 1867, а еще 188, умерщвленных в то же время, прославлены в 2008.

По словам епископа города Ниигата Исао Кикути, прославление Юста Укона, помимо прочего, обращает внимание на детали, отличные от тех, что отразил Мартин Скорсезе в его последнем фильме «Молчание», также повествующем о католических мучениках Японии. Если в новом блокбастере акцент ставится на «боли отречения от веры», за которым следует милосердие Божие, то житие Укона свидетельствует о том, что человек может отречься от всего ради веры во Христа.

Сегодня из 128 миллионов жителей Японии католиками являются около 500 000 человек.

Источник: Благовест-инфо