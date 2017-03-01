В Вероне состоится Национальный конгресс по религиозно-культурному наследию

С 9 по 11 марта в итальянских городах Вероне и Виченце состоится первый национальный конгресс на тему «Религиозно-культурное наследие. Познавать, хранить, привлекать внимание». В организации встречи принимают участие Институт религиозных наук (ISSR) Виченцы и Папский богословский факультет Marianum в сотрудничестве с другими учреждениями. Главной целью симпозиума является установление междисциплинарного диалога между экспертами из церковного и светского мира, чтобы найти наиболее подходящие способы изучения национального культурно-религиозного наследия, а также его передачи грядущим поколениям.

Национальный конгресс призван по-новому осмыслить учение Второго Ватиканского собора на тему диалога между верой, литургией, искусством и архитектурой. Этот диалог является культурным фундаментом, охватывающим столетия истории и религиозных традиций, которые сложились между Западом и Востоком.

Конференция в Вероне и Виченце соберёт многих специалистов в различных областях; с помощью междисциплинарного подхода учёные будут размышлять об исторической, художественной и культурной ценности искусства и сакральной архитектуры в контексте их богословского содержания. Для изучения, сохранения и укрепления этого огромного наследия большую роль играет «культурная дипломатия». Конференция будет посвящена пяти тематическим областям: искусству и сакральной архитектуре, пейзажам и местам веры, использованию религиозно-культурного достояния, феноменологии паломничества, сохранению религиозного наследия в чрезвычайных ситуациях.

Выступления докладчиков коснутся различных аспектов религиозно-культурного наследия Италии. В частности, на конференции прозвучат доклады на тему педагогики красоты в современном учительстве Пап Римских; использования церковных библиотек; изучения произведений искусства в процессе их реставрации; возрождения священного искусства; роли Церкви как хранительницы красоты; восстановления культовых зданий, пострадавших в зоне землетрясений; связи между искусством и литургией; риску неподобающего применения религиозной архитектуры.

Источник: Радио Ватикана