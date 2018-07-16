В Венесуэле совершено очередное убийство католического священника

КАРАКАС. В северо-западной части Венесуэлы, в столице штата Лара, убили католического священника. Это уже двадцатый священник Католической Церкви, убитый в этом году в мире.

Священника Хосе Гарсия Эскобара смертельно ранили двумя выстрелами из пистолета. Убийцы похитили его автомобиль, а сам священник скончался в больнице от полученных ран.

Статистика убийств католического духовенства в этом году такова: с января 2018 года в среднем каждые 10 дней погибает один священник. Наиболее опасными в этом плане континентами являются Африка и Америка, где погибло по 8 священников, трое клириков убиты в Азии, один — в Европе, сообщает Седмица.ру со ссылкой на издание польских католиков wiara.pl.