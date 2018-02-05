В Вене состоялось экуменическое освящение иконы для часовни железнодорожного вокзала

31 января 2018 года на Центральном железнодорожном вокзале Вены состоялось торжественное освящение новой иконы Пресвятой Богородицы «Одигитрия Смоленская», которая с этого момента стала «Путеводительницей» для многих путешественников.

Освящение образа прошло в экуменическом ключе — его возглавили митрополит Венский Арсений (Кардамакис), иерарх Константинопольской Православной Церкви, и епископ-помощник римско-католической Венской архиепархии Франц Шарль, которым сослужил священник Юрий Коласа, генеральный викарий для католиков византийского обряда в Австрии. В освящении иконы приняли участие духовенство и верующие из православных, римско-католических и греко-католических приходов Австрии, сообщила пресс-служба Украинской Греко-католической Церкви.

Новая икона Матери Божьей «Одигитрии» была написана Ириной Лико-Коласа, женой протосинкела Юрия Коласа, по поручению епископа-помощника Франца Шарля. Мотив иконы был специально выбран так, чтобы соответствовать теме путешествий и местопребыванию на главном железнодорожном вокзале Австрии.

Митрополит Арсений в своей проповеди отметил, что «иконы самом деле благословляются Богом еще во время самого процесса написания, а торжественно освящения — это лишь подтверждение факта их святости». Как отметил епископ Франц Шарль, новая икона отлично дополняет атмосферу вокзальной часовни (именуемой «Комнатой тишины»). Мартин Визауэр, сотрудник курии архиепархии Вены, рассказал, что в 2017 году «Комнату тишины» посетило более семи тысяч путешественников. Он также добавил, что часовня, имея площадь 100 квадратных метров, стала доступной для посетителей с момента открытия обновленного Венского вокзала осенью 2014 года.

После освящения иконы состоялась общая молитва. Митрополит Арсений и епископ Франц Шарлем совместно прочли Акафист Пресвятой Богородице. Вместе с ними молились и местные греко-католические семинаристы.

По словам о. Юрия Коласа, освящение иконы, написанной его супругой, стало событием уникальным, прежде всего, потому что впервые римо-католики, греко-католики и православные в Вене молились вместе. Он отметил: «Я очень рад, что сегодня мы сумели духовно переступить определенные политические препятствия и молились вместе одному Богу и просили заступничества у Его Матери». «Это был настоящий экуменизм. Мы не говорили о единстве Церкви, а вместе молились за единение», — добавил в заключение священник.

Источник: Седмица.ру