В Великобритании прошла международная конференция по религиоведению

В Университете Квинс в Белфасте прошла международная научная конференция «Барьеры и границы: религия в период социальных сдвигов и перемен», сообщается на интернет-сайте Британской ассоциации религиоведческих исследований, выступившего вместе с Ирландским академическим обществом религиоведения организатором форума.

«Границы государств, барьеры между религиями и конфессиями, национальная и личностная самоидентификация сыграли, как известно, громадную роль в истории отношений между Северной Ирландией, Республикой Ирландия и Великобританией, в особенности это касается границ между разными религиозными общинами, существовавшими и существующими на их территории», – говорится в пресс-релизе конференции, размещенном на сайте Ирландского академического общества религиоведения. Соприкосновение различных религиозных мировоззрений, концепций и догматических положений происходит сквозь определённые границы, реальные или воображаемые.

Чрезвычайно актуальным на сегодня для религиоведов и социальных антропологов является изучение различий, обнаруживаемых между категорией «религия» и релевантными ей категориями, а также между концептами «инсайдер» и «аутсайдер», которые требую учитывать сложность символических особенностей, связанных с религиозной/нерелигиозной самоидентификацией, верованиями и принадлежностью к тому или иному сообществу. В антропологических исследованиях религии пересечение границ, то, что называется феноменом «лиминальности» трактуется как опыт личной или социальной трансформации.

Участие, например, в ритуалах паломничества или приобщение к экстатическим практикам часто сопровождается пересечением границ будь то различных государств, будь то границ между человеческим и сверхчеловеческими или нечеловеческими сферами бытия. Кроме того, это может вести к созданию вымышленных миров. Элементы реальности, обычно бытующие и воспринимаемые как не связанные друг с другом в физическом, концептуальном или символическом отношении, входят во взаимодействие, преодолевая свои границы в рамках ритуальной и мистической активности.

В международном научном форуме в Белфасте приняли участие несколько десятков философов, религиоведов, социологов и культурологов из Великобритании, Ирландии, Германии, Франции, Канады, США и других стран.

С пленарными лекциями по основной проблематике конференции выступили известные исследователи в области межрелигиозных конфликтов и религиозного диалога. В первый день форума доклад на тему «Сила периферийной позиции? “Экстраинституциональная религия” и перспективы для изменений» прочла д-р Глейдис Гейниэл, специалист по истории и социологии религии в Северной Ирландии и новейшим протестантским деноминациям и движения в Зимбабве и ЮАР (Университет Квинс, Белфаст).

Под термином «экстраинституциональная религия» докладчица понимает религиозную деятельность за пределами или на периферии религиозного сообщества, которое является доминирующим в той или иной стране или этносе. В докладе выявляются и обосновываются повышенная адаптивность экстраинституционального религиозного человека или религиозного сообщества при взаимодействии с секуляризованным обществом и для существования в его рамках. При этом предполагается, что такого рода положение вне религиозной институции или её периферии создаёт наиболее благоприятные условия как для достижения духовных целей (трансформация личности посредством духовной практики), а также для решения социальных задач –к примеру, межрелигиозного диалога или миротворческой деятельности. В качестве примера экстраинституциональной религиозности в действии исследовательница приводит биографию Джерри Рейнольдса, священника-редемпториста из Белфаста и о его плодотворной экуменической и парламентёрской активности во время Конфликта в Северной Ирландии во 2-ой половине XX в.

Вторая пленарная лекция была прочитана профессором религиоведения Университета Оттавы Наоми Голденберг. В своём выступлении на тему « “Религия” и её рамки: мысли о границах и пределах дискурса» канадская исследовательница рассматривает религию как дискурсивную конструкцию, которая используется в рамках различных видов государственного устройства. Трактуемые докладчицей в качестве рудиментарной политической силы религиозные институции могут вступать, как показывает история и современность, в конфликт с государственной властью, то выступают в качестве сакральной санкции для неё.

Работа конференция делилась на семь панелей, каждая из которых включала от трех до пяти параллельных тематических секций, в частности: «Обсуждение концепций “инсайдерства” и “аутсайдерства”: теория, практика и новые направления исследований», «От язычества к христианству и обратно», «Границы человеческой субъективности», «Постмодернизм и религия», «Религия и популярная культура», «Практика прозелитизма: прошлое и будущее», «Религия и нация» и др. Также в рамках научного форума прошло несколько тематических семинаров и круглых столов.

На секции «Религия в центре и на периферии» прозвучало несколько докладов, посвященных роли религии в социально-политической жизни этносов и государств. В частности, своё сообщение на тему «“Лиминальные” ортодоксии на окраинах империи: исконные религиозные институции XX века в Республике Молдова» представил декан факультета религиоведения Ирландского национального университета в Корке д-р Дж. А. Капало.

В докладе ученый охарактеризовал влияние крупнейших религиозных институций в стране – Русской Православной Церкви и (в гораздой меньшей степени) Румынской Православной Церкви, а также указал на значительное место в сознании жителей республики элементов советского атеистического прошлого. Апелляция к ним, по мнению Капало, так или иначе используются политиками в борьбе за власть. «Лиминальные» (то есть содержащие в себе переходные качества, обусловленные, в частности, переходом от наднациональной к национальной ориентации) структуры православных церквей показали, как считает учёный, свою внутреннюю устойчивость и неподатливость на политизацию церковной жизни, способствующую «гармонизации» национальной идентичности и консолидации народа Молдовы.

На секции «Границы и барьеры в современном исламе» были представлены сообщения на тему:

– “Мульти-локальный” анализ процессов пересечения границ в исламских странах, в диаспоре и в святых местах

– Лидерство и инклюзивизм в инициативах прогрессивного ислама Германии и Британии

– Авторизованное объяснение феномена использования арабского языка Корана в молитве мусульманами из не-арабоговорящих стран;

Довольно обильна докладами и дискуссиями вокруг них была секция со специфическим названием «Американский апокалипсис». В них была затронута проблематика милленаристких воззрений, широко распространенных в среде консервативных церквей Соединённых Штатов. Вот названия некоторых их них: «Изменение климата Антихристом: конспиралогия и геополитика в среде американского евангелического милленниаризма», «Сделаем Америку снова христианской: постмилленниаризм на северо-западе Тихоокеанского региона» и др.

Многочисленные дебаты среди участников форума вызвали следующие доклады:

– Языческая, христианская или естественная теология? Различная рецепция неоплатонизма;

– Сотвори себе врага: анти-коммунизм и исламофобия у право-ориентированных протестантов в Южной Корее;

– Приближение к «неверию» за пределами больших городов в Шотландии и Северной Ирландии

– Неверие, мотивированное моралью, в современном Дублине; и др.

Несколько секций форума было посвящено проблемам соотношения религии, науки и образования, а также существованию религиозного мировоззрения в современном секулярном обществе, конфликтам и диалогу между носителями религиозного и секулярного сознания.

Источник: Седмица.ру