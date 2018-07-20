В Великобритании прошла международная конференция по христологии

В Оксфордском университете прошла трехдневная научная конференция под названием «Totus Christus: познание и любовь, обращённые к Сыну Человеческому», сообщается на интернет-странице научного мероприятия.

В работе научного форума приняли участие несколько десятков известных православных, католических, англиканских богословов, историков и библеистов из Великобритании, США, Канады, Нидерландов, а также богослов дохалкидонской Сирийской Церкви.

Целью конференции, по замыслу организаторов, было обсудить результаты исследований в области христологии в аспекте историческом, систематическом и церковно-практическом. Наименование Христа «Сын Человеческий» относится к различным аспектам всецелого понимания тайны Христа: это и человеческая и божественная природа Христа, Его земное служение, Его сакраментальное присутствие среди верующих и эсхатологические свершения, служащие венцом Его деяний. Также, этот термин касается и отношений, составляющих бытие Святой Троицы, и знания и любви христиан к Сыну Человеческому, что всегда является одним из главных путей духовного единства с Триединым Богом в теле Христа и призывом делиться с миром реальностью жизни во Христе.

На пленарном заседании выступили: известный специалист по Новому Завету и раннему христианству, в прошлом епископ Даремский, профессор Университета Сент-Эндрю Томас Н. Райт с докладом «Сын Человеческий и новое творение: библейские корни тринитарного богословия»; и профессор патристики, декан Свято-Владимирской Православной теологической семинарии (Нью-Йорк, США), протоиерей Джон Бер с докладом «Сын Человеческий в Евангелии от Иоанна».

Значительная часть сообщений конференции были посвящены христологическим проблемам периода Вселенских соборов. Темы докладов:

– Сформулированное и невысказанное в христологическом экзегезисе блж. Августина Иппонского (Кэрол Харрисон, профессор богословия Оксфордского университета и настоятельница Кафедрального собора Христа в Оксфорде);

– «По плоти»? Вопрос познания Христа в свете споров и постановлений вселенского Халкидонского собора (Ян Макфарланд, профессор богословия Кембриджского университета);

– Разные модели спасения во Христе (митрополит Диоклийский Каллист Уэр);

– Христос и ориентальная православная «миафизитская» традиция (митрополит дохалкидонской Сирийской Церкви Поликарп Аугин Аидин);

– Что есть человеческая природа Христа? Некоторые ответы XIXв. и их патристические корни (Йоханнес Захубер, профессор исторической и систематической теологии Оксфордского университета).

В ряде докладов затрагивались вопросы осмысления различных аспектов опыта и понимания события Иисуса Христа в истории христианской мысли Средневековья и раннего Нового времени. С докладом «Центр повсюду: космическая христология в ранней францисканской мысли» выступила Лидия Шумахер, исследовательница из лондонского Королевского колледжа, директор Европейского научного проекта по изучению раннего периода истории францисканства. Доклад на тему «Христос как Слово и Премудрость в «О законах церковной организации» Ричарда Хукера представил на конференции декан Колледжа Иисуса (Кембриджский университет) Пол Доминиак.

Другие доклады были посвящены общей богословской проблематике, связанной с трактовками образа Христа в разных направлениях христианской традиции:

– Служение теолога в Теле Христовом (Льюис Эйрес, профессор католической теологии Даремского университета);

– Французская школа христологии (Робин Уард, Оксфордский университет);

– Христос и моральная сфера жизни (Оливер О’Донован, почетный профессор христианской этики и практической теологии Эдинбургского университета);

– Христос и поэтическое воображение (Малколм Гуит, Джиртон -колледж, Кембриджский университет);

– Христос в Божественной литургии (протоиерей Эндрю Лаут, почётный профессор патристики и византивистики Даремского университета).

Почти все доклады имели пастырско-теологическую направленность, что предполагает определённый призыв применять высказанные авторами идеи и описанный опыт в повседневной духовной жизни и в особенности в молитвенно-богослужебной сфере.

В рамках конференции для участников было организовано служение Месс, Литургий, утренних и вечерних богослужений по католическому, православному, англиканскому и сирийскому дохалкедонскому чину.

Источник: Седмица.ру