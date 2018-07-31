В Великобритании прошла конференция, посвящённая теологическому образованию

В Даремском университете прошла трехдневная научно-практическая конференция, посвящённая проблемам и новым веяниям в области преподавания теологических дисциплин, сообщается на интернет-сайте университета.

Это ежегодный форум, организуемый факультетом теологии и религии Даремского университета. В нём принимают участие священнослужители, теологи и преподаватели церковных дисциплин в университетах, колледжах, средних учебных заведениях и приходских школах Великобритании.

Тема нынешнего года – «Формирование церкви, вовлечённой в жизнь мира: богословское образование и перспективы развития современных форм ученичества»

Основными вопросами, послужившими темами для докладов, дискуссионных панелей и семинаров, были следующие: Насколько хорошо в рамках существующей образовательной системе в разных церковных сообществах страны служители оснащаются знаниями и навыками? Позволяет ли эта система эффективно охватывать весь спектр христианского знания и опыта для его дальнейшей трансляции другим людям и сообществам? Какие потребуется воспринимать изменения, происходящие в культуре, с тем, чтобы наши церкви восприняли это разнообразие со всей серьезностью – и если да, то какую роль в этом может сыграть богословское образование? Каким способом и в каком направлении преподаватели теологических и церковных дисциплин могут осуществлять более плодотворно своё служение церкви, вовлеченной в проблемы окружающего мира? Насколько теологическое образование и подготовка, которое предлагается людям, соответствует тому широкому спектру призваний и форм христианского служения, которые христиане осуществляют в качестве специалистов-теологов и в качестве членов современного секулярного общества в семье, на работе, в церковной и общественной жизни?

С пленарными докладами в начале первой сессии выступили: социологии д-р Меган Сенекви (Фонд Сюзанны Уэсли), с темой «Экология взаимоотношений в рамках процесса преподавания теологических дисциплин» и глава Отдела миссии и общественных связей Церкви Англии д-р священник Малколм Браун с темой «Капиланское служение как модель для церковной реализации экологических принципов в сфере межличностных взаимоотношениях».

Д-р священник Стефан Спенсер, глава Совета по теологическому образованию в Англиканском сообществе, сделал сообщение о роли Уильяма Темпла, бывшего Архиепископом Йоркским (1929-42 гг.) и Архиепископом Кентерберийским (1942-44 гг.) в развитии системы церковного образования в Церкви Англии.

Панельные дискуссии на тему духовной дисциплины, созерцания и сохранения церковного образа жизни при активной общественной деятельности координировали д-р священник Дженни Моберли, доцент практической теологии (Даремский университет). Глава англиканского Общества святого Франциска Брат Самуил.

Также брат Самуил выступил перед участниками панельных дискуссий и круглых столов с сообщением-обзором о различных моделях понимания «правила жизни» и духовных практик, показывая их специфику и соответствие разным типам темперамента, характера того или иного христианского служителя/служительницы и пастырско-педагогических задач, стоящих перед ним или ней.

Почти все доклады имели пастырскую или педагогико-практическую направленность и носили вводный характер, с одной стороны, освещая в общих чертах проблему, с другой, поднимая вопросы для обсуждения и практических занятий на круглых столах и семинарах.

Одна из самых больших сессий конференции в Дареме была посвящена вопросам изучения и преподавания основ современного естествознания в контексте христианской теологии и этики. Цель этой сессий состояла в осознании наиболее эффективных путей предоставления знаний и выработки позиции по тем или иным проблемам, которые ставят перед современным обществом интенсивно развивающиеся информационные и научные технологии.

Источник: Седмица.ру