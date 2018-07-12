В Великобритании крестили принца Луи

9 июля в Великобритании королевская чета принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые в апреле в третий раз стали родителями, крестили новорожденного сына принца Луи Артура Чарльза Кембриджского.

Церемония состоялась в королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне, сообщает официальный сайт королевской семьи. Правнука королевы Елизаветы II крестил Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский, который в мае повенчал принца Гарри и Меган Маркл.

Церемония была закрытой, поэтому число гостей было ограниченным. Среди приглашенных были отец Уильяма — принц Уэльский Чарльз вместе со своей второй супругой Камиллой, герцогиней Корнуольской, — а также брат Уильяма — принц Гарри и его жена, бывшая актриса Меган Маркл (герцог и герцогиня Сассекские), свидетельствует список, опубликованный на сайте Букингемского дворца.

Имени королевы и ее супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского, в списке нет. По данным Time, они не присутствовали на церемонии. Как пояснил в своем Twitter репортер издания Daily Express со ссылкой на свои источники, это связано с желанием поберечь силы 92-летней королевы, которой предстоит довольно насыщенная неделя. Тем не менее Елизавета II и Филипп сфотографировались с другими членами семьи перед церемонией.

Во время крещения использовали воду из реки Иордан и серебряную купель, которая была изготовлена еще во время правления королевы Виктории в 1840 году для крещения ее первого ребенка.

В списке, опубликованном Букингемским дворцом, также указано, что крестными родителями принца Луи стали близкие друзья Уильяма и Кейт — Николас Ван Катцем, Гай Пелли, Гарри Обри-Флетчер, а также леди Лора Мид, Роберт Картер и Люси Миддлтон. Накануне стало известно, что дядя принца Луи — принц Гарри — подарил племяннику на крестины первое издание книги английского детского писателя Алана Милна «Винни-Пух и все-все-все» стоимостью 8000 фунтов стерлингов (более 10,5 тысячи долларов).

Вся церемония крещения заняла примерно 40 минут. Принц Луи родился 23 апреля этого года. Он занимает пятое место в очереди на королевский престол после деда, отца и старших брата и сестры.

После окончания церемонии состоялось чаепитие, которое прошло в Кларенс-хаус — вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи, прилегающей к Сент-Джеймсскому дворцу.

По материалам newsru.com и unian.net