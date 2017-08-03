Папа: нести свет Христов в мир. В Ватикане возобновлены общие аудиенции. (ФОТО)

2 августа Папа Франциск возобновил общие аудиенции после летнего перерыва. Встреча прошла в ватиканском Зале Павла VI в праздничной атмосфере, в аудиенции приняли участие около семи тысяч паломников, в том числе из Ирака и Сирии.

В своем катехизическом наставлении Святейший Отец напомнил, что было время, «когда церкви были ориентированы на восток. В храм входили через дверь, открытую на запад, и, идя вдоль нефа, двигались на восток. Это был важный символ для древнего человека, аллегория, которая на протяжении истории постепенно исчезла». Запад — это «место, где умирает свет»; восток — это «место, где мрак побеждается первым лучом зари, и она напоминает нам о Христе, о Солнце, взошедшем в небесах на горизонте мира», — сказал Святейший Отец.

Что значит быть христианином? Это означает смотреть на свет, продолжать исповедовать веру в свете, даже когда мир окутан ночью и темнотой, — пояснил Папа.

«Христиане — это люди, ‘ориентированные’ на восток: они верят в ясный свет дня, а не во мрак», — сказал далее Святейший Отец. «Жизнь Церкви заключается в том, чтобы повсюду сеять свет, в том, чтобы ‘заражать’ всех этим светом».

Важно помнить дату собственного Крещения, отметил Папа Франциск, потому что это дата нашего возрождения, день, когда мы облеклись в свет Христа. Мы должны повсюду распространять благоухание елея, которым мы были помазаны в день нашего Крещения: «В нас живет и действует Дух Иисуса, первенца из многих братьев, всех тех, кто противостоит неизбежности мрака и смерти».

Христианин, подчеркнул Святейший Отец, должен быть «носителем Христа», особенно для тех, кто переживает ситуации траура, отчаяние, темноту и ненависть. «Это можно понять из множества мелких деталей: из света, который исходит из глаз христианина; из спокойствия духа, которое не нарушается даже в самые сложные дни; из желания любить других, даже после того, как пришлось пережить много разочарований», — пояснил Папа Франциск.

«В будущем, когда напишут историю нашего времени, что будет сказано о нас? Что мы умели надеяться или что мы прятали наш свет? Если мы будем верны нашему Крещению, если будем распространять свет надежды, то Крещение станет началом надежды на Бога, и мы сможем передать будущим поколений смысл жизни», — сказал в завершение катехизического наставления Папа Франциск.

В конце общей аудиенции перед Святейшим Отцом выступили знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли, хоровые коллективы Токийской оперной ассоциации и «Голоса Гаити» Фонда маэстро Бочелли.

Источник: Радио Ватикана