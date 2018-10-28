В Ватикане увидел свет Итоговый документ XV Генеральной ассамблеи Синода епископов

Молодежь нуждается в святых, чтобы самой становиться святой, подчеркивается в Итоговом документе XV Генеральной ассамблеи Синода епископов, завершившегося 28 октября с.г. Тема Ассамблеи Синода звучала так: «Молодежь, вера и распознавание призвания».

Итоговый документ, принятый голосованием вечером 27 октября 2018 г. и утвержденный Папой, состоит из 3-х частей, 12-ти глав, 167-ми параграфов и напечатан на 60-ти страницах. Документ призывает «слушать, принимать и сопровождать» молодежь со смирением, терпением и искренностью. Такой подход благоприятствует диалогу с молодыми людьми, избегая «известных заранее ответов и готовых рецептов». Молодежь хочет, чтобы ее выслушали, чтобы ее голос был признан интересным и полезным для общества и Церкви. Синод признал, что такое отношение со стороны Церкви просматривается не всегда: порой священники и епископы, обремененные множеством обязанностей, не находят достаточно времени, чтобы выслушать молодежь. Кроме того, необходима надлежащая подготовка верных мирян, способных духовно сопровождать новые поколения.

Перед лицом таких феноменов, как глобализация и секуляризация, молодежь движется в направлении открытия для себя Бога и духовности, а это должно стать стимулом для Церкви. Необходимо создавать для молодежи возможности для взросления в вере и распознавания призвания, чтобы она была способна длительное время проживать в отдалении от своих привычных структур и социальных сред, обретая опыт жизни в братстве, скромности, молитве и Таинствах.

“Мы должны сами быть святыми, чтобы суметь приглашать молодежь становиться такими же. Молодежь во весь голос взывает о подлинной, светлой, доступной и радостной Церкви. Только Церковь святых может быть на высоте этих требований. Многие молодые оставили Церковь, потому что нашли в ней не святость, а поверхностность, высокомерие, разделения и коррупцию”, — заявили Отцы Отцы.

Другим ответом Церкви на вопросы молодежи должна стать деятельность в свете образования. Школы, университеты, колледжи, оратории должны обеспечивать целостное развитие молодых людей, одновременно давая евангельское свидетельство. Также обращается внимание на роль приходов, которые должны переосмыслить свое миссионерское призвание, ведь часто оно оказывается не очень эффективным и динамичным, особенно в такой сфере, как работа с молодежью.

В Итоговом документе говорится о важности пастырского окормления мигрантов, борьбы со злоупотреблениями в церковных структурах, о роли семьи как “домашней Церкви”, в которой молодежь должна получать религиозной воспитание. Обращается внимание на ослабление родительской присутствия в семейной сфере и на инфантильный образ жизни многих взрослых.

Синод епископов призывает к солидарности перед лицом “культуры отчуждения”, в результате которой большое количество молодежи оказывается на обочине общества. Молодежь должна иметь возможность реализовать себя в работе, волонтерской, политической и общественной деятельности, спорте и музыке.

Обращается внимание на важность “литургического обновления”, ведь молодежь хочет “живой Литургии”, настоящей и радостной, которая является моментом встречи Бога с Его общиной. Молодежь ценит литургические действа, в которых красота символов, хорошо подготовленные проповеди и включение сообщества по-настоящему свидетельствуют о Боге. Необходимо помочь молодежи заново открыть ценность Евхаристической адорации, а также осознать, что “Литургия не является формой простого самовыражения, но и деятельностью Христа и Церкви”.

Молодежь жаждет активного участия в церковной жизни, жаждет поставить ей на службу свои таланты, взять на себя ответственность. Необходимо избегать “авторитаризма” и “патернализма” по отношению к молодежи, позволять ей быть активной в евангелизации. В Итоговом документе отмечается, что Бог обращается к Церкви и миру через молодежь. Благодаря ей Церковь имеет шанс обновиться.

Далее подчеркнуто, что необходимо указывать молодежи путь к истинному счастью и свободе, которым является дарение себя, реализация себя в призвании к святости, которое возможно исполнить в различных сферах: профессиональной, семейной, в монашеской или священнической жизни, постоянном диаконате, потенциал которого еще только предстоит в полной мере раскрыть.

Синод епископов подробно обговаривает задачу Церкви сопровождать молодежь. Адресатами такого сопровождения должны быть все молодые люди, в том числе семинаристы, молодые священники и монахи, помолвленные и молодожены. Итоговый документ обращает внимание на важность Таинства исповеди для жизни в вере и социального учения Церкви для профессиональной и общественно-политической деятельности.

Отмечается, что в Церкви необходимо по достоинству оценить харизматы, дарованные Святым Духлм, а также всячески избегать клерикализма, исключающего большое количество людей из имеющих принципиальное значение процессов и ослабляющих миссионерский пыл мирян. Власть в Церкви должна пониматься исключительно как служение.

Итоговый документ Синода призывает к миссионерству в сфере цифровых коммуникаций, ставших неотъемлемой частью повседневной жизни молодежи. Была высказана идея о полезности создания соответствующих структур на местном уровне, которые бы содействовали расширению “цифровой культуры и евангелизации”. Также прозвучало предложение о “сертификации католических сайтов, чтобы противостоять распространению фейковых новостей о Церкви”.

Синод в своем Итоговом документе также призвал к более отчетливому признанию роли женщин в жизни Церкви и обществе; к помощи в открытии красоты христианского взгляда на сексуальность и целомудрие; к душепопечительству о людях с гомосексуальными наклонностями без изменения учения Церкви по этому вопросу; к инвестированию времени и ресурсов в работу с молодежью; к раскрытию потенциала Всемирных Дней Молодежи, как “опыта веры и единства”.

По материалам Vatican News