В Ватикане учрежден Женский совет

В Зале Печати Ватикана состоялась презентация Женского совета, нового постоянного органа в составе Папского совета по культуре. Новый орган координирует Консуэло Корради, проректор по международным связям Свободного университета Успения Пресвятой Богородицы.

До недавнего времени в Папском совете по культуре не было ни одной женщины, занимавшей руководящий пост, и поэтому «не хватало образа Божьего в его завершенности», — сказал на презентации Женского совета кардинал-библеист Джанфранко Равази, возглавляющий департамент по культуре. Бог создал человека по Своему образу и подобию, сотворив мужчину и женщину. Новый орган «призван стать прежде всего женским взглядом, направленным на все виды деятельности нашего департамента», пояснил кардинал Равази. Вклад компонентов Женского света можно будет рассматривать на двух уровнях: во-первых, на уровне содержания, касающегося женского опыта, опыта работы женщин. Во-вторых, на уровне стиля, например, они могут содействовать «более глобальному и пестрому взгляду на действительность и на обсуждаемые темы».

Кардинал Равази подчеркнул, что создание Женского совета намеренно не должно было стать «дополнением» к Папскому совету с целью увеличить процент работающих в нем женщин: сотрудницы нового органа являются частью «культурной политики» Папского совета.

В состав Женского совета вошли преподаватели вузов, предприниматели, политики, деятели искусства, журналисты. Две из них – монахини. Только две женщины из новообразованного совета являются сотрудницами Ватикана. Женский совет отмечен большим культурным, национальным и даже конфессиональным разнообразием, так, в его состав входит мусульманский теолог из Ирана Шахразад Хушманд. Как пояснила сама Шахразад, ее роль – «содействовать более глубоким знаниям о мусульманских женщинах», которых, по ее словам, нельзя сводить к образу «подчиненной женщины». «Мусульманка плачет точно так же, как христианка, — отмечает Шахразад. – Дискриминация, несправедливость – это, к сожалению, то, что затрагивает женщин на всей планете. С тех пор как мужчина — в силу социальных, политических причин или из-за стремления удержать власть — решил отодвинуть женщину в сторону, мы начали терпеть несправедливость». Это явление есть и в мусульманском мире, и в христианском, и в иудейском, и бороться с ним необходимо «с термением, мудростью и прощением».

Как отметила на презентации координатор Женского совета Консуэло Корради, «женщины отличаются от мужчин, и равноправие не означает утрату этих различий». В чем же своеобразие женщины? «Я обобщу это так: умение смешивать мягкость и силу, — объясняет Консуэло. – Мы хотим показать мужчинам, что можно сопереживать, сострадать и сорадоваться, сохраняя при этом силу».

В Женский совет, среди прочих, вошла известная итальянская киноактриса Нанси Брилли. «Каждая из нас, — отметила она на презентации, — несет с собой собственный опыт, и все мы совершенно разные».

Источник: Радио Ватикана