В Ватикане состоялся XXV Рождественский концерт под знаком мира и помощи детям

В субботу вечером 16 декабря в Ватикане прошел традиционный Рождественский концерт деятелей искусств, сборы от которого пойдут на помощь детям из Демократической Республики Конго и Аргентинской Республики.

Накануне Папа Франциск принял на частной аудиенции организаторов и участников этого культурного события. Рождество Господне, отметил Святейший Отец, должно отражаться в искусстве посредством искренних чувств, которые его наполняют: «Искусство — это поразительное средство для того, чтобы открыть двери разума и сердца для подлинного смысла Рождества. Творчество и талант людей искусства, их произведения, музыка и песни могут достичь самых сокровенных регистров совести. Искусство касается самой глубины человеческого сознания».

Таким образом, праздничный концерт в Ватикане стал прекрасной возможностью «сеять нежность», хотя на фоне сегодняшнего насилия и войн это слово порой забывается.

Стоит также отметить, что нынешний благотворительный концерт под эгидой Ватикана, приуроченный к Рождеству Христову, стал юбилейным — 25-м по счету. Среди его звездных участников были такие известные музыканты как Анни Ленокс, Пэтти Смит и Аль Бано. Впервые на мероприятии выступил испанский танцор Хоакин Кортес.

Американская певица Патти Смит, в сопровождении игры на фортепиано ее дочери Джесс, исполнила известную песню «People have the Power», кавер-версию Элвиса Пресли «Can’t Help Falling in Love».

Шотландская певица Энни Ленокс исполнила рождественскую классическую песню «Silent night, holy night» и «Angels from the Realms of Glory».

Итальянский певец Аль Бано спел версию рождественского хита «Feliz Navidad». Израильская певица Ноа, часто выступающая в Италии, исполнила песню из фильма «Жизнь прекрасна», итальянского режиссера Роберто Бениньи, посвященного Холокосту в Италии. Кроме того, Ноа спела песню «Luke at Me» на мелодию из концерта для клавесина Иоганна Себастьяна Баха.

Билеты на благотворительный концерт стоили от 60 до 100 евро. Средства, собранные благодаря благотворительному концерту, будут распределены между двумя проектами. Адресатами помощи станут Папский Фонд «Scholas Occurrentes», который помогает ученикам в Аргентине бороться с элементами травли и угрозами в кибер-пространстве, а также Фонд «Don Bosco nel mondo», который заботится о детях в Конго, труд которых нередко используют на работе в местных шахтах без средств безопасности и в рабских условиях.

Среди посетителей концерта распространялись билеты Ватиканской рождественской лотереи для дел милосердия Святейшего Отца.

По материалам Радио Ватикана и Седмица.ру