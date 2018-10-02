В Ватикане состоялась презентация XV Генеральной ассамблеи Синода

Впервые на Синод приедут два епископа из КНР: их участие стало возможным благодаря подписанию Временного соглашения между Св. Престолом и Китаем, сообщает из Града Ватикан Ольга Сакун.

1 октября в Зале печати Св. Престола состоялась презентация XV Генеральной ассамблеи Синода епископов.

Генеральный секретарь Синода кард. Лоренцо Балдиссери сообщил, что в ассамблее примут участие 267 иерархов. 34 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет будут присутствовать в качестве слушателей. Впервые на Синод приедут два епископа из КНР: их участие стало возможным благодаря подписанию Временного соглашения между Св. Престолом и Китаем.

Кардинал Сержиу да Роша, генеральный докладчик Синода епископов, подчеркнул значение Рабочего документа ассамблеи, в котором собраны воедино «тысячи страниц свидетельств, размышлений и запросов, поступивших со всего мира», сказал он, добавив, что в документе нет «готовых рецептов для сопровождения молодежи к вере и к полноте жизни», нет там и «упакованных решений для многочисленных проблем, выявленных на предсинодальных слушаниях».

В ходе пресс-конференции был представлен также документ «Руководство по проведению ассамблей Синода и по деятельности Генерального секретариата Синода епископов», составленный в соответствии с 26-й статьей апостольской конституции Папы Франциска «Episcopalis communio». В нем регламентированы все процедуры ассамблеи Синода епископов с целью максимально облегчить дебаты и обмен мнениями между Отцами синода, дабы в них тразилось богатство голосов Церквей, рассеянных по всему миру.

Источник: Vatican News