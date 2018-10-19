В Ватикане прошла встреча Папы Римского и митрополита Илариона

Папа Римский Франциск принял в пятницу 19 октября в Ватикане председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона, находящегося в Риме с рабочим визитом. Встреча прошла за закрытыми дверями. Служба печати Святого Престола не распространяла официальной информации о содержании состоявшейся беседы.

Как ранее стало известно РИА Новости из информированных источников, близких к Святому Престолу, глава ОВЦС намеревался, в частности, ознакомить понтифика с решениями Синода РПЦ, принятыми в Минске 15 октября в связи с неканоническими действиями Константинопольского Патриархата на Украине.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической Церкви на Украине Синод РПЦ в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским Патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод назвал канонически ничтожной и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского Патриархата. Митрополит Иларион заявил в этой связи, что Константинополь утратил право называться координирующим центром Православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской Церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Святой Престол неоднократно заявлял о том, что вопрос создания единой Украинской Православной Поместной Церкви является внутренним делом Православной Церкви, по которому он не намерен давать каких-либо оценок.

Ранее митрополит Иларион в качестве наблюдателя от РПЦ принял участие в пленарной сессии XV Генеральной ассамблеи Синода епископов Римско-Католической Церкви по проблемам молодежи, которая открылась в Ватикане 3 октября.

Источник: РИА-Новости