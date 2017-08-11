В Ватикане подсчитали количество христиан на Ближнем Востоке

На родине Христианства, в Святой Земле и на Ближнем Востоке, сегодня проживает 14 млн. 526 тыс. христиан. Такие данные приводятся в отчете благотворительной организации CNEWA (Католическая ассоциация по оказанию помощи Ближнему Востоку), которую в 1926 г. основал Папа Римский Пий XI. Сегодня она оказывает помощь христианам на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Индии и Восточной Европе. Данные отчета приводит Пресс-служба Ватикана.

Данные, относящиеся к первой половине 2017 г., отмечают уменьшение количества христиан примерно на 214 тыс., по сравнению с аналогичными данными 2010 г. Исследование охватывает такие страны, как Кипр, Египет, Ирак, Иордания, Сирия, Турция, Израиль, территории Палестинского государства и Иерусалим, где проживают в общей сложности 258 млн. человек.

Отчет, подготовленный в Ватикане, отслеживает перемещения ближневосточных христиан в свете событий в этом регионе в течение последних лет, таких как война в Сирии и боевые действия в Ираке, а также действия так называемого «Исламского государства», которое «уничтожило культуры и страны, составляющие колыбель Христианства, заставляя верующих в Христа эмигрировать за границу или жить в статусе беженцев в соседних странах», — говорится в презентации отчета.

Ирак относится к странам, где отмечено очевидное уменьшение количества христиан, вызванное войнами и конфликтами, которые опустошили страну как с экономической, так и с политической точек зрения. Так, если в 1990-х гг. прошлого века в Ираке было более миллиона христиан, то в 2006 г. их насчитывалось около 300 тыс. человек. После того, как Ниневийская долина была захвачена так называемым «Исламским государством», 140 тыс. тамошних христиан нашли убежище в лагерях беженцев в Курдистане и в соседних странах, в то время как примерно 50 000 человек выехали за границу.

В Сирии, почти уничтоженной гражданской войной, которая продолжается с 2011 г., христианское население уменьшилось наполовину. Согласно данным CNEWA, в 2010 г. там проживали 2,2 миллиона христиан. Но по состоянию на 2017 г. их осталось лишь 1,2 миллиона. Однако, как отмечается в отчете, местные христианские структуры и приходы сохраняют свою жизнеспособность, и это внушает надежду на восстановление христианской общины страны. «Не угасает надежда на то, что с наступлением с нетерпением ожидаемой стабильности христианское население, которое спасалось бегством, сможет вернуться», — отмечается в докладе CNEWA.

В Египте проживает наибольшая по численности ближневосточная христианская община. В частности, в стране проживает более 9 млн. христиан коптской традиции, которые составляют 10 процентов населения страны. Но и здесь, как отмечается в исследовании CNEWA, политические и экономические пертурбации соединились с актами насилия против христиан. В частности, в последние годы в Египте было сожжено более 70 церквей. В ватиканском докладе отмечается, что в сравнении с 1910 годом, соотношение количества христиан к населению страны уменьшилось на половину. Большинство коптов, выехавших за границу, поселились в Канаде и США.

Согласно данным ватиканской благотворительной организации, в Израиле сегодня насчитывается около 170 000 христиан, подавляющее большинство которых — арабы. Это составляет примерно 2,5 процента от общей численности населения, в то время, как 1948 году, когда было основано современное Израильское государство, их было 20 процентов. Некоторые обозреватели, однако, говорят о 300 000 христиан в стране.

Христианская присутствие в Иерусалиме оценивается в примерно в 16 000 верующих из числа 870 тыс. жителей. На Западном берегу Иордана проживает примерно 59 000 христиан, в то время как в 2010 году их было в этом регионе 50 000. Всего 1300 христиан проживают среди 2 миллионов жителей в Секторе Газа.

Примерно 350 000 христиан среди 2,2 млн. общего населения насчитывается в Иордании, где большинство составляют мусульмане-сунниты. В связи с обострением ситуации в Сирии и Ираке в Хашимитское королевство прибыло из соседних государств примерно 30 000 христиан.

В Ливане, по оценкам CNEWA, сегодня проживают примерно 2 миллиона христиан, что составляет около 40% процентов населения страны.

Источник: Седмица.ру