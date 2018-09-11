В Ватикане под руководством Папы проходит заседание Совета кардиналов

10 сентября 2018 г. в Ватикане начала работу 26-я сессия Совета кардиналов — совещательного органа, созданного Папой Франциском для приготовления и проведения реформы Римской Курии.

Нынешнее заседание «Большой девятки», как ещё называют этот Совет, будет продолжаться до среды, 12 сентября. Ожидается, что по итогам будет обнародовано официальное заявление.

Предыдущая встреча проходила в Ватикане в середине июня. На ней было озвучено предварительное название новой Апостольской конституции о Римской Курии — «Praedicate Evangelium» («Проповедуйте Евангелие»). Тогда большая часть работы папских советников была посвящена именно обсуждению её проекта. Совет кардиналов уже подготовил рабочий текст документа и передал его Святейшему Отцу для внесения поправок. Также были рассмотрены различные этапы реформы, реализованные в течение последних пяти лет.

Также значительная часть июньского заседания была посвящена финансово-экономическим вопросам. Было подчеркнуто повышение транспарентности, обеспечение правильного применения принципов бухгалтерского учета, соблюдение принципа двухуровневого контроля и международных стандартов в деятельности Святейшего Престола и Государства Ватикан.

Речь шла также о едином порядке для подготовки бюджета и итоговых отчетов структур, об уделении большего внимания к расходам, о более тесном сотрудничестве и понимании финансовой реформы, постепенном приведении отчетности к большей ясности и прозрачности.

По материалам Vatican News