В Ватикане осужден за порнографию бывший сотрудник нунциатуры в США

Бывший сотрудник Апостольской нунциатуры в США, 50-летний монсеньор Карло Альберто Капелло, был осужден на 5 лет тюремного заключения. Кроме того, осужденный должен выплатить штраф в размере 5 тыс. евро. Судебный процесс проходил 22-23 июня 2018 г. в Ватикане.

Итальянский священник был арестован 7 апреля 2018 г., после того, как подтвердилась информация о хранении и распространении им детской порнографии. Данную информацию Св. Престол получил от соответствующих правоохранительных органов Соединенных Штатов. В ходе расследования, которое, в свою очередь, было проведено Ватиканской жандармерией, в смартфоне тогдашнего сотрудника нунциатуры были найдены фотографии, видеоролики и картинки с изображением соответствующего характера.

Во время судебного процесса монсеньор Капелло полностью признал свою вину. Он рассказал, что после назначения в Вашингтон переживал глубокий духовный кризис. Священник сказал, что он понял, что его действия были вульгарными и «недостойными».

«Я очень сожалею, что это моя слабость причинила боль моей епархии, Церкви, Святейшему Престолу и моей семье. Надеюсь, что эта ситуация будет рассматриваться как падение на пути моего священства, которое я ценю больше всего», — сказал священник в своем последнем слове и заверил в желании продолжать процесс реабилитации.

Монсеньор. Капелло, в 1993 году назначенный священником Миланской архиепископии, будет отбывать наказание в казармах Ватикана, где он был арестован после его отзыва из Вашингтона.

По материалам vaticannews и katolik.life