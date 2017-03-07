В Ватикане опубликован финансовый отчет за 2015 год

Апостольская Столица закончила 2015 год с отрицательным сальдо 12,4 млн евро, в то время как государство-град Ватикан с положительным балансом 59,9 млн евро. Соответствующий отчет в конце прошлой недели обнародовал Секретариат по вопросам экономики Святейшего Престола.

Как отмечается в коммюнике от 4 марта 2017 г., основные поступления Апостольской Столицы — это пожертвования местных Церквей, о которых идет речь в 1271 каноне Кодекса канонического права, и прибыль Института религиозных дел (так называемого «Ватиканского банка»). Как и в предыдущие годы, основной статьей расходов является оплата труда. Главным источником денежных поступлений государства-града Ватикан являются музеи, поток посетителей в которые не прекращается в течение всего года.

Сводный годовой отчет 2015 года впервые был приготовлен на основе предписаний Ватиканской Политики финансового менеджмента, которая была утверждена Папой Франциском в октябре 2014 года и основывается на международных стандартах учета для государственного сектора (IPSAS). Это составляет важный шаг на пути свершения реформы ватиканских финансов, начатой ​​Святейшим Отцом. Внедрение в жизнь утвержденной в 2014 г. программы приносит пользу, улучшая качество и прозрачность финансовой информации и усиливая отчетность и соответствующий контроль.

В сообщении также отмечается, что достигнуто важное развитие в процедуре подготовки нового проекта бюджета. Новый проект бюджета впервые был представлен для утверждения перед началом года, что позволяет улучшить мониторинг расходов, в соответствии с утвержденными финансовыми планами.

По материалам Radio Vaticana