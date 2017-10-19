В Ватикане опровергают слухи о резком ухудшении состояния здоровья Бенедикта XVI

В Ватикане опровергли информацию о значительном ухудшении здоровья Бенедикта XVI. «Это ложные слухи. Нет ничего нового, о чем следовало бы сообщить», — заявила 18 октября заместитель главы пресс-службы Святейшего Престола Палома Гарсиа Овехеро.

Архиепископ Георг Генсвайн, личный секретарь Папы-эмерита Бенедикта XVI, также опроверг сообщения о том, что бывший понтифик близок к смерти.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что состояние 90-летнего Йозеф Ратцингера значительно ухудшилось.

Отмечается, что слухи распространились по социальным сетям после появления цитаты, приписываемой монс. Генсвайну, который якобы сказал: «Папа Бенедикт похож на свечу, которая медленно исчезает. Он безмятежен, в мире с Богом, с самим собой и с миром. Он больше не может ходить без посторонней помощи и больше не может служить Мессу».

Однако архиепископ Генсвайн назвал эту цитату «чистым вымыслом». «Это неверно и неправильно! Я хотел бы узнать, кто автор этого», — сказал прелат, согласно информации немецкого издания kath.net. «За последние два дня я получил много сообщений, которые относятся к этой фразе, и люди беспокоятся», — сказал архиепископ.

На прошлой неделе родной брат Бенедикта XVI — Георг Ратцингер находился в Ватикане, после чего вернулся домой, в Баварию, подтвердил монс. Генсвайн, добавив: «Оба хорошо провели время».

Сам архиепископ заявляет, что Папа на покое чувствует себя хорошо, но, конечно, со всеми ограничениями по возрасту. В понедельник официальные лица Ватикана объявили, что Бенедикт XVI, как обычно, проводил вечернее время в Ватиканских садах.

По материалам Радио Ватикана, Благовест-инфо и Седмица.ру