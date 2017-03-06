В Ватикане обсудят роль женщины в Церкви

По случаю Международного женского дня 8 марта 2017 года в Ватикане встретятся представительницы слабого пола, чтобы обсудить перспективы ещё большего присутствия женщин на руководящих должностях в Католической Церкви.

Организаторами форума является иезуитская служба по делам беженцев, а также инициатива «Voices of Faith» (Голоса веры) фонда Фиделя Гётца.

Кульминационным пунктом однодневной встречи будут доклады четырех женщин, работающих в службах по делам беженцев, прав человека и разоружения. Мероприятие откроет генеральный настоятель Общества Иисуса о. Артуро Соза.

Папа Франциск неоднократно говорил о необходимости более широкого присутствия женщин на руководящих должностях в Церкви. В декабре прошлого года он впервые назначил женщину на должность директора Ватиканских музеев. При этом известно, что с давних пор Святейший Престол поддерживает на международных форумах права женщин.

Инициатива «Голоса веры» фонда Фиделя Гётца, имеющая свою усадьбу в Лихтенштейне, уже четвертый раз организует в Ватикане конференцию по случаю Международного женского дня. Целью же фонда является то, чтобы дать женщинам возможность поделиться своими свидетельствами в искреннем служении Богу: в душепастырской работе, на миссиях, в структурах Римской Курии и епископских конференций, в сфере церковной коммуникации, экуменического и межрелигиозного диалога, катехизации и благотворительной деятельности.

По материалам Radio Vaticana