В Ватикане названы имена лауреатов «Премии Ратцингера» за 2018 год

Марианна Шлоссер, профессор теологии из Вены, и швейцарский архитектор Марио Бота стали лауреатами «Премии Ратцингера» 2018 года. Награды будут вручены в Риме 17 ноября. Этих лиц предложил для утверждения Папе Римскому Франциску Научный комитет награды.

59-летняя Марианна Шлоссер — специалист в области теологии и патристики эпохи раннего Средневековья. Она перевела на немецкий язык большую часть работ св. Бонавентуры и была куратором второго тома «Opera Omnia» (полного собрания сочинений) Йозефа Ратцингера — Папы Бенедикта XVI. С 2014 года является членом Международной богословской комиссии.

Проектами 75-летнего Марио Бота являются, в числе других, кафедральный собор в Эври, недалеко от Парижа, и конкафедральный храм Пресвятого Лика в Турине.

Награды будут вручены в Риме 17 ноября 2018 г. Лауреаты получат специальные дипломы и премии в размере 50 тыс. евро.

Научный комитет «Премии имени Йозефа Ратцингера» в настоящее время составляют кардиналы Анджело Амато, Курт Кох, Луис Франсиско Ладария, Джанфранко Равази и епископ Регенсбургский Рудольф Водерхольцер.

«Ватиканский фонд имени Йозефа Ратцингера — Папы Бенедикта XVI» учредил сам бывший понтифик и пожертвовал в его пользу доходы от своей литературно-богословской деятельности. Поддерживают Фонд и благотворители.

Источник: Седмица.ру