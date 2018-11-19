В Ватикане началось «Паломничество русского искусства» (ФОТО + ВИДЕО)

Музеи Ватикана, Государственная Третьяковская галерея и Министерство культуры РФ организовали выставку «Паломничество русского искусства. От Дионисия до Малевича». Экспозиция, размещенная в Крыле Карла Великого, будет открыта для посетителей с 20 ноября 2018 года до 16 февраля 2019 года.

После огромного успеха выставки шедевров из Ватиканской пинакотеки «Roma Aeterna», которая работала в Третьяковской галерее осенью 2016 года, теперь музеи Святейшего Престола примут 54 работы, причем некоторые из них впервые покинули место постоянного хранения: Третьяковскую галерею и другие российские музеи.

Выбор Крыла Карла Великого не случаен: оно соединяет колоннаду Бернини с собором Св. Петра, sancta sanctorum духовности, искусства и истории Европы. Произведения искусства размещены таким образом, чтобы старинные иконы и шедевры реализма ХIX века могли «вести диалог» друг с другом на основе неожиданных, но очевидных аналогий. Таким образом, экспозиция не следует хронологическому принципу, но предлагает взгляд на произведения искусства, казалось бы, далекие друг от друга и непохожие, который позволяет убедиться, что русское искусство во все эпохи было отмечено одними и теми же культурными и духовными чертами. Например, «Явление Христа народу» Александра Иванова находится рядом с иконами Крещения и Преображения, а икона «Не рыдай мене, Мати» размещена напротив «Неутешного горя» Крамского.

Из Третьяковской галереи в Ватикан прибыли картина Репина «Не ждали» и «Перед исповедью», «Москва. Красная площадь» Кандинского, «Утопленница» Перова и другие – всего 13 работ.

«Красота строит мосты, сближает разные культуры и делает всех братьями, — прокомментировала открытие выставки директор Ватиканских музеев Барбара Ятта. –Успешное сотрудничество в области искусства между Ватиканом и Россией, уже проявившееся в реализации выставки ʺRoma Aeternaʺ, сегодня продолжается посредством обмена, моста, который позволит многочисленным посетителей Ватикана — и не только — восхищаться великой русской живописью периода более чем шести столетий».

Реализация выставки и каталога стали возможны благодаря щедрому содействию фонда «Искусство, наука и спорт» российского предпринимателя и мецената мусульманского вероисповедания Алишера Усманова.

Источник: Vatican News