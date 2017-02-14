В Ватикане началась XVIII встреча Совета кардиналов

Очередное заседание Совета кардиналов, открывшееся 13 февраля в Ватикане, началось с выражения полной поддержки Папе Франциску, который в последнее время стал объектом резких нападок со стороны оппонентов.

В ходе заседания члены «Большой ватиканской девятки», как часто называют этот совещательный орган, созданный Святейшим Отцом, обсудят различные аспекты реформы Римской Курии, которую проводит Папа.

Вскоре после открытия заседания пресс-служба Ватикана опубликовала выступление координатора Совета кардинала Оскара Марадьяги. От имени всех членов Совета гондурасский иерарх поблагодарил понтифика за поддержку работы этого органа.

«В связи с недавними событиями, — продолжил кардинал Марадьяга, — Совет кардиналов выражает всецелую поддержку деятельности Папы, одновременно заверяя в приверженности и полной поддержке его личности и его учительства».

Слова латиноамериканского кардинала прозвучали на фоне беспрецедентных атак на Папу Франциска. Несколько дней назад в центре Рима было расклеено около 200 плакатов, в которых осуждался ряд решений аргентинского понтифика – в частности, смещение магистра Мальтийского ордена и реформа Курии.

Уже после этого стало известно о другой выходке оппонентов Папы Бергольо: кардиналы, живущие в Риме, получили фальшивые номера ватиканской газеты «Оссерваторе романо», в которой также содержалась критика Святейшего Отца.

Совет кардиналов был официально учрежден Папой Франциском 28 сентября 2013 года с целью оказывать понтифику помощь в реформировании Римской курии. В его состав входят девять иерархов: губернатор Ватикана Джузеппе Бертелло, почетный архиепископ Сантьяго-де-Чили Франсиско Хавьер Эррасурис Осса, архиепископ Бомбейский Освальд Грасиас, архиепископ Мюнхенский Райнхард Маркс, архиепископ Киншасы Лоран Монсенгво Пасинья, архиепископ Бостонской Шон О’Малли, префект секретариата по экономическим вопросам Джордж Пелл, кардинал-госсекретарь Пьетро Паролин и архиепископ Тегусигальпы Оскар Андрес Родригес Марадьяга.

Нынешнее, 18-е по счету заседание Совета кардиналов будет проходить до 15 февраля.

Источник: Благовест-инфо