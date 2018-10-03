В Ватикане началась XV Генеральная ассамблея Синода епископов, посвященная молодежи

XV Генеральная ассамблея Синода епископов под девизом «Молодежь, вера и распознавание призвания» открылась 3 октября торжественной Мессой на площади Св. Петра под предстоятельством Папы Римского Франциска и с участием нескольких десятков тысяч верных со всех концов земного шара. Святейшему Отцу сослужило 266 кардиналов, архиепископов и епископов — синодальных отцов.

«Помазанные надеждой, мы открываем новый церковный форум, способный раздвинуть наши горизонты, обогатить сердца и преобразить те структуры, которые сегодня пока еще парализуют нас, разделяют, отделяют от молодежи, оставляя ее в одиночестве перед лицом невыносимых обстоятельств, лишая поддерживающего общения веры, перспектив обретения смысла и жизненных перспектив», — сказал Папа в начале своей проповеди. Далее он процитировал слова Спасителя из Евангелия от Иоанна: «Утешитель же, Дух Святой, Которого Отец пошлет во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам» (Ин 14,26). Таким образом Господь заверил Своих учеников в том, что Он будет постоянно находиться рядом с ними в ходе исполнения ими порученной миссии. «Так пусть же Святой Дух подаст нам благодать воистину быть Синодальными Отцами, исполненными даров мечты и надежды, чтобы мы, в свою очередь, могли обогатить нашу молодежь даром пророчества и провидчества. Так пусть же Он подаст нам благодать действенной, живой, плодотворной памяти, продолженной из поколения в поколение и не дозволяющей угасить или подавить себя ни пророкам несчастий и неудач, ни нашим немощам, ошибкам и прегрешениям, дабы мы сумели найти достаточно пространства, чтобы возжечь наши сердца и распознать пути Духа», — воскликнул Святейший Отец, после чего приветствовал всех Синодальных Отцов, обратив особое внимание на тот факт, что впервые за всю историю в этом представительном форуме Вселенской Церкви, наглядно демонстрирующим единство ее епископата с Преемником Святого Петра, примут участие иерархи из Китайской Народной Республики.

В дальнейшем Римский Епископ призвал решительно отречься от конформизма, от любых соображений в стиле «так было всегда». Лишь при этом условии возможно вернуть молодежи надежду и вдохновить ее к новым свершениям, к поступательному движению вперед. Ведь молодые люди нуждаются в наставниках самоотверженных и креативных, динамичных, рассудительных, но также исполненных надежды, которые не оставили бы своих подопечных «один на один с ловкими торговцами смертью». При этом в ходе грядущих заседаний Отцам Синода необходимо всячески избегать «логики самосохранения и самодостаточности», отдающей приоритет второстепенному перед действительно важным, уважать мнение ближнего, стараться самому быть полезным, а также вслушиваться в глас Божий и в глас народа Божия. «Если же всего этого не будет, все наши усилия будут напрасными, — подвел итог Папа Франциск, добавив, что необходимо преодолеть «соблазн морализаторства и элитарности, а также не проявлять симпатий к абстрактным идеологиям, далеким от тех реалий, которыми живет наш народ». В заключение он напомнил, что II Ватиканский Собор завершился ничем иным, как посланием к молодежи и повторил слова Папы Павла VI, назвавшего молодежь «надеждой Церкви», которой предстоит созидать лучший мир.

Синод, имеющий своей целью рефлексию Церкви о своей миссии сопровождения молодежи, пройдет в трех рабочих этапах: Распознать — Церковь прислушивается к реальности; Интерпретировать — вера и распознавание призвания; Выбрать — пути пастырского и миссионерского обращения. На нем будет работать 14 рабочих групп, разделенных по языковому принципу. Результаты выступлений Синодальных отцов будут собраны и обобщены в дополнительном проекте текста «Instrumentum Laboris». Это, в свою очередь, станет основанием для редакции Итогового документа, проект которого будет представлен 24 октября. Затем Отцы Синода смогут озвучить предложения по внесению правок. После специальная комиссия займется разработкой окончательного текста Итогового документа, который 27 октября будет представлен на пленарном заседании для голосования. Для его принятия необходимо одобрение по меньшей мере 2/3 Отцов Синода.

В заседаниях примут участие 267 Отцов Синода: 50 кардиналов, 44 архиепископа, 101 епархиальный епископ и 37 вспомогательных. Кроме того, будут присутствовать 23 эксперта и 49 аудиторов, в том числе 36 молодых людей в возрасте 18-29 лет со всех континентов. Они также будут участвовать в заседаниях рабочих групп. В Синоде впервые примут участие два иерарха из Китая. До сих пор никогда делегат от материковой части Китая не принимал участия в Синоде Епископов, учрежденном Папой Павлом VI в 1965 году. Россию на Синоде будет представлять архиепископ-митрополит Павел Пецци, возглавляющий Архиепархию Божией Матери в Москве.

XV Генеральная ассамблея Синода епископов продлится до 28 октября с.г.

По материалам Vatican News