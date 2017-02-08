В Ватикане дали оценку первым решениям Дональда Трампа в качестве президента США

Как сообщалось ранее, в субботу, 4 февраля 2017 г., Папа Франциск назначил заместителя государственного секретаря Ватикана по общим вопросам архиепископа Джованни Анджело Беччу специальным делегатом при суверенном Мальтийском ордене.

Свои обязанности высокопоставленный прелат будет исполнять в период до проведения чрезвычайного Капитула Мальтийского ордена, на котором будет избран новый Великий магистр.

Архиепископ Беччу, согласно папскому предписанию, должен действовать совместно с Людвигом Гофманом фон Румерштейном, лейтенантом (т.е. временным главой) Мальтийского ордена в направлении умиротворения разногласий, возникших в Ордене.

Как сообщает Седмица.ру со ссылкой на пресс-служба Ватикана, накануне своего назначения архиепископ Анджело Беччу дал оценку первым решениям Дональда Трампа в качестве президента США. Эти постановления вызывают озабоченность, сказал архиепископ.

Речь идет об указе о строительстве стены на границе с Мексикой и запрете на въезд в США граждан семи стран, где мусульмане составляют большинство населения.

В беседе с журналистами высокопоставленный ватиканский иерарх отметил, что Католическая Церковь придерживается «другой культуры, культуры открытости». Прелат также напомнил, что Папа Франциск «делает акцент на возможности интеграции иммигрантов в наше общество и культуру».

В своем недавнем интервью испанской газете «El País» сам Папа Франциск отметил, что попытки запугивания Трампом или, наоборот, чрезмерная радость по поводу его избрания — одинаково преждевременны. Понтифик предложил сначала посмотреть, что новый президент США сделает в реальности, и лишь затем делать выводы относительно результатов.

В поздравительной телеграмме, направленной на имя Дональда Трампа 20 января 2017 г., Папа Франциск написал: «В то время, когда наша человеческая семья страдает от тяжелых гуманитарных кризисов, которые требуют дальновидных и общих политических ответов, я молюсь, чтобы Ваши решения руководствовались богатыми духовными и моральными ценностями, которые сформировали историю американского народа и усилиями Вашей страны в пользу человеческого достоинства и свободы во всем мире».

В то же время следует напомнить, что 9 января 2017 г. в своем обращении к представителям дипломатического корпуса, аккредитованным при Святейшем Престоле, Папа Римский подчеркнул, что и сами мигранты не должны забывать, что они обязаны придерживаться законов, культуры и традиций стран, которые их принимают.