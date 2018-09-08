В УПЦ прокомментировали назначение Константинополем экзархов в Киев

ОВЦС УПЦ МП выступил с официальным заявлением в связи с назначением Константинопольским Патриархатом экзархов в Киев.

«По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви уполномочен заявить, что назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории Украинской Православной Церкви», – подчеркивается в заявлении.

Также ОВЦС УПЦ обращает внимание на то, что «данное решение Константинопольского Патриархата противоречит 2-му правилу Второго Вселенского (Константинопольского) Собора: “Не будучи приглашенными, епископы да не переходят за пределы своей области”».

«Назначение экзархов в Киев состоялось без ведома Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, как единого канонического епископа города Киева. Ответственность за возможные негативные последствия этого деяния лежит на Константинопольском Патриархате», – сказано в документе.

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Facebook прокомментировал назначение епископов Константинополя в Киев.

“Экзарх – в данном случае означает посланник, легат. Как правило, Константинопольский Патриархат экзархами называет уполномоченных лиц или комиссию для рассмотрения каких-то вопросов. Это пока не означает открытие экзархата как церковной структуры. В данном случае это означает комиссию, которая в одностороннем порядке, без согласования с канонической УПЦ, была создана Константинопольским Патриархатом и которая будет приезжать в Украину для общения с различными сторонами на предмет создания автокефальной Церкви”, – пояснил священник.

Он подчеркнул, что “сам способ действий Константинополя противоречит канонам, поскольку епископы из любой Поместной Церкви могут приезжать на территорию другой Церкви, а тем более совершать какие-то действия, только с разрешения Предстоятеля местной Церкви”.

“Ни приглашения, ни разрешения на вышеуказанные действия Блаженнейший Митрополит Онуфрий не давал”, – заключил представитель УПЦ.

Ранее сообщалось о решении Константинополя в рамках подготовки автокефалии Православной Церкви на Украине назначить архиепископа Памфильського Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады в качестве своих экзархов в Киев.

Текст официального сообщения Константинопольского Патриархата в переводе с греческого языка: «Сообщается, что в рамках подготовки к решенному предоставлению автокефального статуса Православной Церкви в Украине Вселенский Патриархат назначил в качестве своих экзархов в Киеве Высокопреосвященного архиепископа Памфилийского Даниила из Америки и Преосвященного епископа Эдмонтонского Илариона из Канады, которые оба служат в этих странах православным украинцам во Вселенском Патриархате. В Патриархии, 7 сентября 2018 года От Генерального Секретариата Святого и Священного Синода»

Источники: Официальный сайт УПЦ, Правмир