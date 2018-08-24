В университетах Венгрии будет отменено изучение гендерных наук

В университетах Венгрии в связи с экономической нецелесообразностью отменяется изучения гендерных наук. Такое решение приняло правительство страны во главе с Виктором Орбаном.

В этом году на изучение гендерных наук пришли лишь 13 человек в двух венгерских вузах, сообщает издание Hungarian Free Press.

Представители правящей в Венгрии правоцентристской коалиции, включающей в себя консервативную партию Фидес и Христианско-демократическую партию Венгрии (ХДПУ), уже давно критиковали подобные дисциплины, преподаваемые в университетах страны. Так, в 2017 году лидер молодежи ХДПУ Лоринца Нача назвал гендерные исследования в вузах страны «бесполезной роскошью, к тому же разрушительной».

«Мы должны повысить осведомленность о том, что эти программы ничего не делают, чтобы поднять нашу нацию. Фактически, они разрушают ориентированный на ценности способ мышления, который все еще присутствует в странах Центральной Европы», — отметил Лоринца Нача.

А госсекретарь от ХДПУ Бенце Ретвари обращался в министерство по вопросам человеческого потенциала Венгрии по вопросу о том, могут ли гендерные исследования вообще квалифицироваться как академическая дисциплина.

Источник: Седмица.ру